İmrahor Viyadüğü! 19 yılda 25 kişi intihar etti önlem alınmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1998 yılında yaptırılan 604 metre uzunluğunda ve 64 metre yüksekliğindeki Mamak İmrahor Viyadüğünde 25’inci intihar yaşandı. 19 yılda 25 kişinin canına kıydığı “ölüm” viyadüğü güvenlik önlemleri ihmalleri ile gündeme geldi.

YETERLİ ÖNLEM YOK

Boğaziçi Köprüsü'ndeki gibi sık sık intihar vakaları ve girişimlerine sahne olan viyadükte yeterli tedbirlerin alınmamasının yeni can kayıplarına davetiye çıkartacağı iddia edildi.

ODTÜ'LÜ İNTİHAR ETTİ

Güvenlik zafiyetlerinin odağındaki İmrahor Viyadüğü'nde en son ODTÜ Elektrik-Elektronik mühendisliğinden “şeref” listesine girerek mezun olan Muhammet Alparslan Doğan atladı. 2 Temmuz'daki törende diplomasını alan 23 yaşındaki parlak mühendis girdiği bunalım sonucu 9 Temmuz'da viyadüğe çıktı.

İKİ SAAT İKNA ÇABASI

ODTÜ'lü Muhammet Doğan geçirdiği depresyon yüzünden canına kıymak için viyadüğü seçti. Saat 18.30'da bir metrelik korkulukları aşan Doğan sürücülerin şaşkın bakışları arasında adım adım ölüme yürüdü. Polislerin haber vermesiyle annesi ve yakınları olay yerine geldi.

SONUÇ VERMEDİ

Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabaları sonuç vermeyince devreye teyzesi ve annesi girdi. Muhammet, “Niye böyle yapıyorsun. Sen atlarsan ben de peşinden atlarım” diyen teyzesine, “Yaşam çok boş. Sen benden uzak dur, atlar birlikte kurtuluruz” karşılığını verdi.

VEDA GÜLÜMSEMESİ

İki saate yakın süren vazgeçirme çabaları sonuç vermedi. Muhammet Doğan herkesin gözleri önünde, “Ben artık kendim için bir şey yapacağım” deyip gülümseyerek kendini yere bıraktı. 64 metreden aşağıya çakılan başarılı öğrenci oracıkta yaşamını yitirdi.

SİGARA İÇİP SEYRETTİLER

Doğan ailesi, evlatlarının canına kıymasında ihmali olan polis, itfaiye ve sağlık ekibi hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Viyadüğün altına branda açan itfaiye görevlilerinin 50 metre uzağa gidip evlatlarının atmasını sigara içerek seyrettikleri öne süren ailesi, “Oğlumuz açılan brandanın bir metre kenarına düştü. Aşağıda olsalardı brandayı düşeceği yere götürürlerdi. En az iki saat içinde yere 3-4 branda bile açılırdı” dediler.

MÜZAKERECİ YOKTU

Olay yerine emniyetten “müzakereci” gelmediğini belirten ailesi, ilk gelen polis ekibinin olayı sıradan görüp trafiği bile kesmediğini belirterek şöyle konuştu: “Oğlumuzu ikna edip intihardan vazgeçmesi gereken bir polis olayı baştan sona cep telefonuyla videoya çekti. Evladımız kendini atınca şokla sinir krizi geçirdik. Olay yerindeki ambulans bize müdahale etmek bir yana bizi aşağı düşen evladımızın yanına dahi götürmedi. Bir metrelik korkulukla daha çok intihar yaşanır. Çevredeki insanlar bugüne kadar 25 kişinin viyadükten atladığını bildirdi. Gerekli önlemler alınmaz ise intiharların arkası gelecektir.

MEKTUP ÇIKMADI

Oğlumuzla ilk temas kuran polis memuru ile görüştük. Muhammet'in cebinden mektup çıkartıp ‘bunu aileme verin' dediğini söyledi. Kendisinin de, ‘Sen ailene kendin okursun' dediğini aktardı. Üzerinden bize yazdığı mektup çıkmadı”