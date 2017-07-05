İstanbul’da önemli toplantı basıldı! 9 isme flaş gözaltı

İstanbul Büyükada'da toplantı yapan farklı hak örgütlerinden insan hakları savunucuları gözaltına alındı.

Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar Merkezi’nin bu akşam Büyükada’da bir otelde gerçekleştirdiği toplantı polisler tarafından basıldı.

İnsan hakları aktivistlerinin gözaltına alındığını sosyal medyadan hukukçu Kerem Altıparmak duyurdu.

Altıparmak’ın paylaştığı bilgiye göre Büyükada Karakolu’nda gözaltında tutulanlar şunlar:

Nalan Erkem ve Özlem Dalkıran (Helsinki Yurttaşlar Derneği), İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu), İdil Eser ve Veli Acu (Uluslararası Af Örgütü), Günal Kurşun (İnsan Hakları Gündemi Derneği), Nejat Taştan (Eşit Haklar İzleme Derneği), Şeyhmuz Özbekli ve Ali Garawi.

Gözaltında üç kişinin daha olduğu belirtiliyor ancak isimlerine ilişkin henüz bilgi edinemedik.