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İstanbul’da yağan kar havadan böyle görüntülendi!

İstanbul beyaza büründü, etkili olan kar yağışı havadan bakın nasıl görüntülendi?
00:397 Ocak 2017
Gündem
İstanbul’da yağan kar havadan böyle görüntülendi!
İstanbul beyaza büründü, etkili olan kar yağışı havadan bakın nasıl görüntülendi?

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Şehrin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı saat 15.00 sıralarında başladı. Şehrin yüksek kesimlerini kısa sürede etkisi altına alan kar, şehri beyaza bürüdü. Kar yağışı özellikle Arnavutköy ve çevresini etkisi altına aldı. Kısa süre içinde tüm şehirde etkili olması beklenen kar yağışı havadan görüntülendi. Havadan görüntülerde hızla yağan karın şehri beyaza bürüdüğü görülüyor.

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