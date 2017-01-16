İşte gerçek vefa

Türkiye’de unutturulmak istenen Atatürk’ü, yavru vatan unutmadı. Lapta’da heykeli dikilecek...

Türkiye, Rize'deki “Atatürk heykelinin meydandan kaldırılışı” tartışmasını yaşarken, yavru vatan KKTC'den duygulandıran bir talep geldi. KKTC Lapta Belediyesi, kentin bir bölgesine büyük bir meydan yaptırdı. Meydana da Ulu Önder Atatürk'ün heykeli konulması kararlaştırıldı. Belediye Başkanı Fuat Namsoy, Türkiye'de heykeli uygun fiyata yapılması için kardeş şehir olduğu Kemer Belediyesi'nden yardım istedi.

Bağımsız Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de, “Madem böyle bir şeye ihtiyaç var, heykeli biz yaptıralım ve size armağan edelim” karşılığını verdi. Kemer Belediyesi, kısa süre içerisinde yaptırdığı heykeli Lapta Belediyesi'ne armağan etti ve KKTC'ye gönderdi.

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'e bu hizmetinden dolayı teşekkür etti. Namsoy, “Atatürk, Türklüğün lideridir. Devrimler yapmış bir liderdir. Biz Kıbrıslılar olarak Atatürkçü bir milletiz ve her zaman onun izinden yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu. 3.30 metre boyunda, 1.5 metre enindeki Atatürk heykelinin 1.5 aya kadar, çalışmaları süren meydana dikilmesi bekleniyor.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Atamızın heykelini yaptırıp Lapta Belediyesi'ne armağan etmek benim için gurur verici bir hizmet olmuştur” dedi.

BEŞPARMAK'IN ETEĞİNDEKİ CENNET

KKTC'de Lapta, Beşparmak Dağları'nın en büyüğü Selvili Tepesi'nin kuzeyinde, Girne'ye bağlı bir kasaba. Turizm cenneti Lapta'da, çok sayıda Alman ve İngiliz yaşıyor.