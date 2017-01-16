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İzmir’de sağanak yağış hayatı felç etti

İzmir'de etkili olan sağanak yağışın etkisiyle altgeçitleri su bastı, otomobiller yolda kaldı. Bir sürücü "Güzel İzmir'in düştüğü durum ortada. Bu yol daha yeni yapıldı. Ancak her yağmurda suyla doluyor. Altyapı eksikliği mi yoksa başka birşey mi anlamıyorum. Aracımla geçerken suyun içinde kaldım" diye isyan etti.
07:3516 Ocak 2017
Gündem
İzmir’de sağanak yağış hayatı felç etti
İzmir'de etkili olan sağanak yağışın etkisiyle altgeçitleri su bastı, otomobiller yolda kaldı. Bir sürücü "Güzel İzmir'in düştüğü durum ortada. Bu yol daha yeni yapıldı. Ancak her yağmurda suyla doluyor. Altyapı eksikliği mi yoksa başka birşey mi anlamıyorum. Aracımla geçerken suyun içinde kaldım" diye isyan etti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, İzmir’de gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kentin birçok yerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yağmur nedeniyle trafikte zor durumda kalırken bazı araçlar da yolda kaldı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Yağmura yakalananlar otobüs durakları ve işyerlerine sığındı. Halkapınar’da bulunan ve daha önce de su baskını yaşanan Yunuslar Altgeçidi yine suyla doldu.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Altgeçitte belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Kamil Tunca Bulvarı üzerinde bir otomobil su birikintisinden geçtikten sonra yolda kaldı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Otomobilin sürücüsü Alp Kan, “Güzel İzmir’in düştüğü durum ortada. Bu yol daha yeni yapıldı. Ancak her yağmurda suyla doluyor. Altyapı eksikliği mi yoksa başka birşey mi anlamıyorum. Aracımla geçerken suyun içinde kaldım” dedi. Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın gün içerisinde de etkisini sürdüreceğini belirterek uyarı da bulundu. (DHA)

 

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Son güncelleme: 08:3716.01.2017
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