Kahreden detay: Mesut Yılmaz’ın tabancasıyla intihar ettiği belirlendi

Yavuz Yılmaz'ın ölümüyle ilgili bir son dakika bilgisi daha geldi. Beykoz Konakları'ndaki evinde sabah saatlerinde ölü bulunan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın babasının tabancasıyla intihar ettiği belirlendi. Yavuz Yılmaz'ın ölümüyle ilgili 4 kişinin ifadesi alındı.

Emniyet kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, bu sabah Beykoz Konakları’ndaki evinde ölü bulunan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz’ın ölümüne ilişkin polis Yılmaz’ın şoförü, koruması ve evde çalışanlardan oluşan 4 kişinin ifadesini aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın da yakından takip edip evde bulunduğu sırada Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 38 yaşındaki Yavuz Yılmaz'ın evinde babası Mesut Yılmaz’ın Smith Wesson marka tabancasıyla intihar ettiğini belirledi.

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Polis, Yılmaz'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında şoförü, koruması ile evde çalışanlardan oluşan toplam 4 kişinin olaya ilişkin ifadelerine başvurdu. Polis, ilk etapta kayıtlara ‘intihar’ olarak geçen olaya ilişkin çalışmalarını kapsamlı şekilde sürdürürken, her ayrıntı ve ihtimali titizlikle değerlendiriyor. İHA