Kamyon kasasından 50 bin paket sigara çıktı

İstanbul Polisi terör örgütü PKK'nın beslendiği sigara kaçakçılarına operasyon düzenledi. Durdurulan bir kamyonda zulalanan 500 bin lira değerinde 50 bin paket sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılarının yüklü bir sevkiyat yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Araştırmalarda kaçak sigaraların İstanbul’a getirileceği kamyon belirlendi.

Kamyonun 23 Haziran’da İstanbul’a geleceği tespit edildi.Terör örgütü PKK’nın finanası kaynağı olan kaçak sigaraların ele geçirilmesi için harekete operasyon kararı alındı. Araç İstanbul il sıralarından itibaren bir süre takip edildi. Kamyon Tuzla’ya ulaştığında, araç takibeteki ekiplerce durduruldu.

Kamyon kasasında arama yapıldı. Kamyonun otomatik kepenk rulosu taşıdığı anlaşıldı. O kepenkler açıldığındaysa gerçek ortaya çıktı. Her bir kepenk rulosunda yüzlerce paket sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ekipleri sigaralar bulununca araç sürücüsünü gözaltına aldı. Aramalarda ele geçirilen sigaranın 50 bin paketi geçtiği ve piyasa değerinin 500 bin lira olduğu öğrenildi.