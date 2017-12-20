Kar için geri sayım başladı! İşte karlı haftanın son dakika hava durumu verileri…

Yurda giriş yapan soğuk hava etkisini artırarak devam ediyor. Trakya'dan başlayarak etkisini artırarak ilerleyen kar yağışının İstanbul'da ne zaman kendini göstereceğine dair tahminler Meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi... Kar ne zaman yağacak, bu hafta hava nasıl olacak, işte merak edilen soruların cevabı...

Türkiye’ye yeni yıla hazırlanırken 2017’nin son soğuk hava dalgasını yaşıyor. Yurtta ekisini gösteren soğuk ve yağışlı hava dalgasının hangi bölgelerde ne zaman etkili olacağını merak eden vatandaşlar, hava durumu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İşte günün hava durumuna dair detaylar, İstanbul için kar tahminleri ve 5 günlük hava durumu verisi…

PAZAR GÜNÜ GÖZLER GÖKYÜZÜNDE OLACAK

Hava sıcaklıkları yeni haftada kışı hissettiriyor ve gittikçe düşüyor. Trakya’dan başlayarak yurdu etkisi altına alan yağışlar ne zaman İstanbul’da olacak? Meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu hakkında son verileri paylaştı…

Hafta sonu PAZAR günü Istanbul ve Marmarada KAR olasılığı yüksek Eğer sistem zayıflamaz ise Pazar akşam veya akşam üstü KAR var. Siztem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli KKY ve yağmur olur BU NEDENLE İSTANBULDA PAZAR ve PAZARTESi YE DİKKAT — Orhan Şen (@TemizHava) 19 Aralık 2017

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU