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Kar için geri sayım başladı! İşte karlı haftanın son dakika hava durumu verileri…

Yurda giriş yapan soğuk hava etkisini artırarak devam ediyor. Trakya'dan başlayarak etkisini artırarak ilerleyen kar yağışının İstanbul'da ne zaman kendini göstereceğine dair tahminler Meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi... Kar ne zaman yağacak, bu hafta hava nasıl olacak, işte merak edilen soruların cevabı...

07:1620 Aralık 2017
Haberler Gündem
Kar için geri sayım başladı! İşte karlı haftanın son dakika hava durumu verileri…
Yurda giriş yapan soğuk hava etkisini artırarak devam ediyor. Trakya'dan başlayarak etkisini artırarak ilerleyen kar yağışının İstanbul'da ne zaman kendini göstereceğine dair tahminler Meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi... Kar ne zaman yağacak, bu hafta hava nasıl olacak, işte merak edilen soruların cevabı...

Türkiye’ye yeni yıla hazırlanırken 2017’nin son soğuk hava dalgasını yaşıyor. Yurtta ekisini gösteren soğuk ve yağışlı hava dalgasının hangi bölgelerde ne zaman etkili olacağını merak eden vatandaşlar, hava durumu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İşte günün hava durumuna dair detaylar, İstanbul için kar tahminleri ve 5 günlük hava durumu verisi…

PAZAR GÜNÜ GÖZLER GÖKYÜZÜNDE OLACAK

Hava sıcaklıkları yeni haftada kışı hissettiriyor ve gittikçe düşüyor. Trakya’dan başlayarak yurdu etkisi altına alan yağışlar ne zaman İstanbul’da olacak? Meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu hakkında son verileri paylaştı…

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

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