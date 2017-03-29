Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,"Uçma noktasında değil yerden kalkacak gücümüz bile yok bizim. Ekonomide güç olmadan bir takım rakamsal değerlerin yükselmesini güçlenme vesilesi göremeyiz. Bu milleti aldatmak olur. Güç sizin doğrudan doğruya kullanabileceğiniz bir vasıtadır. Yolla, köprülerle güçlü olunmaz, yüksek binalar bize güç katmaz. Hızlı trenler bizi güçlendirmez" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,"Uçma noktasında değil yerden kalkacak gücümüz bile yok bizim. Ekonomide güç olmadan bir takım rakamsal değerlerin yükselmesini güçlenme vesilesi göremeyiz. Bu milleti aldatmak olur. Güç sizin doğrudan doğruya kullanabileceğiniz bir vasıtadır. Yolla, köprülerle güçlü olunmaz, yüksek binalar bize güç katmaz. Hızlı trenler bizi güçlendirmez" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sarıyer’de ‘hayır çadırı’ ziyaretine ilişkin “Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul Sarıyer’de CHP’nin ‘hayır’ çadırını ziyarete gitmiş. Allah razı olsun. Bu bir erdemdir. Ama bunu sadece bir kere bir çadıra giderek değil, bütün Türkiye’de ‘Arkadaş size takdim ettiğimiz bir metnin kabulü istikametinde oy kullanmanızı istiyoruz. Bize göre bu metin oylanır ve geçerse Türkiye uçacak. Ama hayır diye bir niyetiniz varsa Allah sizin de hayrınızı versin’ de. Kimse bundan zarar görmez. Belki de iktidar daha da fazla puan kazanır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir ‘hayır’ çadırını ziyaret etmesini hakikaten takdirle karşıladım. Hepimiz de öyle” diye konuştu.

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“TÜRKİYE’DE YAPAMAMIŞIZ AVRUPA ÜLKESİNDE BULMUŞUZ ALLAH AKIL FİKİR VERSİN”

Temel Karamollaoğlu açıklamalarında “Ekonomide güç olmadan bir takım rakamsal değerlerin yükselmesini güçlenme vesilesi göremeyiz” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:” Türkiye’nin ekonomik yönden ne kadar müthiş bir mesafe katettiğini uçmak üzere olduğunu, dışarıda meydana gelen hadiselerinde tamamının bu uçmayı önlemek için yapıldığını ileri sürüyorlar. Yok arkadaşlar böyle bir şey yok. Uçma noktasında değil yerden kalkacak gücümüz bile yok bizim. Ekonomide güç olmadan bir takım rakamsal değerlerin yükselmesini güçlenme vesilesi göremeyiz. Bu milleti aldatmak olur. Güç sizin doğrudan doğruya kullanabileceğiniz bir vasıtadır. Yolla, köprülerle güçlü olunmaz, yüksek binalar bize güç katmaz. Hızlı trenler bizi güçlendirmez. Güç, kullanabileceğimiz imkanları kendimiz üretmeliyiz. Silahımız kendimiz üretiyor muyuz;? Bugün basın organında var, tankların yapımında önemli bir mesafe katettik, motoru Hollanda’da bulduk. Bende zannediyorum ki motor imalatına başladık. Türkiye’de yapamamışız motoru başka bir Avrupa ülkesinde bulmuşuz. Allah akıl fikir versin.”

DHA