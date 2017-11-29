Levent Gök, canlı yayında MİT’in Reza Zarrab raporunu açıkladı

Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor?'un ikinci bölümünde programın konuğu CHP Ankara Milletvekili Levent Gök oldu. Gök, Zarrab davası ile ilgili olarak MİT raporunu izleyiciyle paylaştı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Şirin Payzın’ın sunduğu Ne Oluyor?’un ikinci bölümünde programın konuğu oldu.

Levent Gök, ABD’de başlayan Reza Zarrab davası ile ilgili olarak MİT raporunu izleyiciyle paylaştı.

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“2013 TARİHLİ RAPOR ERDOĞAN’A GÖNDERİLDİ”

Gök, 2013 tarihli olduğunu belirttiği raporda, Zarrab hakkında yolsuzluk yaptığına dair bilgilerin bulunduğunu ve o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’a gönderildiğini belirtti.

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MİT’in, bu durumun hükümete zarar verebileceğini de raporda belirttiğini söyleyen Gök, “Erdoğan’ın ‘ben bu hususları bilmiyordum’ demek gibi bir şansı var mı?” diye sordu.

İşte Levent Gök’ün o açıklamaları…