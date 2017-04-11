Mafyanın tetikçisi el bombası ve kaleşnikofla yakalandı

İstanbul Polisi, Sarallar olarak bilinen Organize Suç Örgütü'nün tetikçisi olduğu iddia edilen ve 5 kişinin öldürülmesinden aranan "Buji" lakaplı Ferhat S.'yi adamlarıyla birlikte gözaltına aldı. Yeni bir saldırı hazırlığı yaptığı sırada yakalanan şüphelinin adresindeki aramalarda 2 kaleşnikof 4 tabanca ve el bombası ele geçirildi.

İstanbul Bahçelievler'de 2015 yılında, Yahya Tellioğlu, Porche marka otomobilinde kurşunlanarak öldürüldü. İstanbul Polisi, “Şahinler” olarak bilinen suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen, Yahya Tellioğlu'nu öldüren şüphelilerin peşine düştü. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, cinayeti “Sarallar” olarak bilinen suç örgütünün azmettirdiğini tespit etti. Saldırıyı ise Sarallar'ın tetikçisi “Buji” lakaplı Ferhat S. ve adamlarının düzenlediği anlaşıldı. Aramalara rağmen Ferhat S. bir türlü bulunamadı. Cinayetten 2 yıldır aranan şüphelinin ve geçtiğimiz yıl Şahinler Gurubu’nun adamı olduğu iddia edilen Kenan Şirin’i öldürdüğü belirlendi. Son olarak ise, Rize İkizdere’de 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısına karıştığı ortaya çıktı.

SALDIRI HAZIRLIĞI

Ferhat S.'nin peşini bırakmayan Organize Polisi, şüphelinin İstanbul’da saklandığını ve yeni bir eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Araştırmalar, Ferhat S.'nin M.Ş.'nin öldürülmesini planladığı eylem için silah yığınağı yaptığı ve Büyükçekmece Mimaroba’da saklandığını ortaya koydu. Lüks bir sitede saklandığı anlaşılan şüphelinin yakalanması için operasyon kararı alındı.

ÖZEL HAREKAT GİRDİ

Adrese giden Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Organize Polisi, operasyon için hazırlık yaptı. Şüphelilerin evden 3 kişi olduğu belirlendi. Çatışma ihtimaline karşı plan yapıldı. Yemek siparişi veren şüphelilerin kapısını çalan ekipler ani şekilde adrese girdi. Ferhat S. ile adamları oldukları öne sürülen Yunus Ö. ve Çağrı Y.’yi gözaltına aldı. Diğer bir şipheli ise farklı adreste gözaltına alındı.

BOMBA VE KALEŞNİKOF

Adreste yapılan aramalarda, 2 Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 4 tabanca, çok sayıda mermi, el bombası, 2 maske, 3 çelik yelek ve takip edilmek istenen kişilerin izlenmesini sağlayan, “Takoz” ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şahinler'in kasalarından olduğu iddia edilen Yahya Tellioğlu 5 Ağustos 2015'te Bahçelievler'de öldürülmüştü. 34 MTN 23 plakalı Porsche marka lüks otomobile E-5 yan yolda otomobilden ateş açılmıştı. Otomobile 14 kurşun isabet etmişti. “Şirinler” suç örgütü olarak bilinen suç örgütünün önemli isimlerinden Kenan Şirin ise 24 Ağustos'ta öldürüldü. Şirinler'le Sarallar arasında daha önce karşılıklı çatışma yaşanmıştı. Aralarında husumet bulunan 2 guruba geçmişte Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü defalarca operasyon düzenledi. Rize’nin İkizdere ilçesi Güneyce beldesinde meydana gelen kahvehane kurşunlama olayı ise, 1 Kasım 2016'da meydana geldi. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı olayda, Yaşar Akyıldız , Abdullah Öztürk ve Ahmet Şahin Akyıldız hayatını kaybetti.