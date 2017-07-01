Mersin ve Suriye sınırında orman yangını: Mahalleler boşaltıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeye yakın evler ve mahalleler boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Kükür köyü mevkiinde sabah erken saatlerde çıkan orman yangını söndürmek için şu anda 5 helikopter, 34 arazöz, 20 su tankı, 25 teknik eleman ve 200 orman işçisiyle müdahale sürdürüyor. Yukarı Kükür’de bağlı Görpe, Karadere, Bakara ve Bulu boşaltıldı.



Yangının Karaçukur’u, Sarıdana, Elyaylaı, Göztaşı hattını da tehdit ederken yetkililer buralarda da tedbir aldı.

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe yaptığı açıklamada, “Anamur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak, tehlike bölgesindeki vatandaşlarımız yangından zarar görmeden canları ve mallarının yangına uzak başka bir mahalleye tahliyesi sağlandı” dedi.

SURİYE SINIRINDA DA ORMAN YANGINI

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında da üç ayrı noktada orman yangını çıktı.

Top atışlarından meydana geldiği düşünülen orman yangınları, Topraktutan Hudut Karakolu sınırına doğru yaklaşınca, Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

Suriye tarafında ise Cebel-Akra Naciye Mer-and ve Türkmen Dağı, Çümeren, Karaman Tepesi kırsalında yangının halen devam ettiği belirtildi. İHA