MHP lideri Bahçeli’den Başbakan’a yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Yıldırım'ın 'MHP'li bakan olabilir' sözlerine ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Bahçeli, 'karanlıkta göz kırptılarsa haberimiz yok' dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başbakan Yıldırım’ın, “yeni sistemde MHP’li bakanlar da olabilir” yönündeki sözlerine ilişkin, “Zannederim, karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Referandum kampanyamızı “evet” üzerine kuracağız. Kendi referandum kampanyamızı yapacağız” dedi.

Bahçeli, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili olarak “Birinci turdaki genel eğilim ikinci turda da aynısı ile devam etmektedir. Bunun yorumu şudur: Anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir. Referandum bu gidişatla kaçınılmaz olacaktır.” dedi.