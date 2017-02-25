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PKK hedeflerine bomba yağdı!

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde bulunan 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlu obüs topları, belirlenen PKK hedeflerini yoğun top atışına tuttu.
18:3325 Şubat 2017
Gündem
PKK hedeflerine bomba yağdı!
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde bulunan 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlu obüs topları, belirlenen PKK hedeflerini yoğun top atışına tuttu.

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’nde bulunan 34’üncü Hudut Alay Komutanlığı’nda konuşlu obüs topları, belirlenen PKK hedeflerini yoğun top atışına tuttu.
Hakkari’nin Kuzey Irak’a sıfır noktada bulunan Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’nde konuşlu 34’üncü Hudut Alay Komutanlığı’nda bugün öğlen saatlerinde hareketlilik yaşandı.

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Alayda bulunan obüs topları, Türkiye Irak sınırında bulunan dağlarda belirlenen PKK hedeflerini yoğun top atışına tuttu. Hareketlilik yaklaşık yarım saat sürdü.  DHA

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