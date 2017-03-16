Rotterdam’dan sonra o şehir de kardeşlikten çıkartıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hollanda'nın Rotterdam kenti ile kardeş şehir protokolünü iptal etmesinin ardından bir iptal kararı da Denizli'den geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, 42 yıldır kardeş şehir olduğu Hollanda'nın Almelo kentiyle bununla ilgili protokolünü oy birliğiyle iptal etti. Mecliste grubu bulunan üç partinin birlikte verdiği öneri mecliste görüşüldü ve oybirliğiyle kardeşlik protokolü iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hollanda'nın Rotterdam kenti ile kardeş şehir protokolünü iptal etmesinin ardından bir iptal kararı da Denizli'den geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, 42 yıldır kardeş şehir olduğu Hollanda'nın Almelo kentiyle bununla ilgili protokolünü oy birliğiyle iptal etti. Mecliste grubu bulunan üç partinin birlikte verdiği öneri mecliste görüşüldü ve oybirliğiyle kardeşlik protokolü iptal edildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mart ayı toplantılarının bugün yapılan 5’inci oturumunda, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Osman Zolan, AK Parti Grup Başkanvekili Halil Pekdemir, CHP Grup Başkanvekili Mustafa Çallıca ve MHP Grup Başkanvekili Yusuf Garip, Denizli ve Hollanda’nın Almelo kenti arasında kardeş şehir protokolünün iptal edilmesi için önerge verdi. Oybirliğiyle gündeme alınan önerge, oybirliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Hollanda’daki Türk vatandaşlarına yönelik insan hak ve özgürlüklerini çiğneyen tutum ve davranışlarından dolayı Hollanda hükümeti kınandı.

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İptal kararında, mevcut uygulamayı protesto etmek amacıyla barışçıl bir şekilde bölgede bulunan Türk vatandaşlarına Hollanda polisi köpeklerle saldırdığını anlatırken şöyle derildi:

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“Türk vatandaşları Nazi dönemi şiddet eylemlerini bilfiil yaşamıştır. Hollanda hükümetinin bu düşmanca uygulamalarına, Rotterdam Belediye Başkanı şehirde OHAL ilan etmesi ve demeçleriyle destek vermiştir. Demokrasiye ve insan haklarına bağlılığını her vesileyle vurgulayan Hollanda makamlarının, seçilmiş ve ülkemizi temsil eden bir hükümetin iki bakanına karşı gerçekleştirmiş olduğu düşmanca, korkak ve aciz davranışları tüm Türk halkının haklı ve büyük bir tepkisini çekmiştir. Köklü diplomatik ilişkilerimizde maruz kaldığımız bu tehlikeli, hasmane ve önyargılı zihniyeti Denizli halkı adına Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Denizli- Almelo kardeş şehir anlaşmasının iptal edilerek, kardeş şehir ilişkisinin sona erdirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.” DHA