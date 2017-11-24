RTÜK’ten Beyaz TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı cezası | Son dakika haberi

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında ağza alınmayacak sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı için kanala para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verildi.

RTÜK, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Boşnak vatandaşlara yönelik tepki çeken sözlerine ilişkin kararını verdi. Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol isimli programa Kütahyalı’nın sözleri nedeniyle kanala, 5 kez program durdurma cezasının yanı sıra para cezası da verilmesini kararlaştırdı. Karar oy birliğiyle alındı.

Programa, RTÜK kanununu 8. Maddesinin B bendindeki “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” maddesinden ceza verildi. Kanala 5 kez program durdurma ve yüzde 5 idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Bu durumda Beyaz TV'ye geçtiğimiz ayki reklam gelirinin yüzde beşi oranında ceza uygulanacak.

“HERKESİN DİKKATE ALMASI GEREKEN KARAR”

RTÜK'ün CHP'li üyesi İsmet Demirdöğen, toplumun hassasiyetleri ve taleplerinin dikkate alınarak bu kararın verildiğini söyledi. SÖZCÜ'ye konuşan Demirdöğen, RTÜK'ün nefret söylemine karşı bu duruşu bütün yayın kuruluşları tarafından dikkate alınmalı, örnek olmalıdır. Bu ciddi bir duruştur. Toplumda dil din ve inanç farklılıkları üzerinden nefret söylemi geliştirenlere ders olacak bir karardır. Herkesin bu kararı dikkatle takip etmesini diliyorum” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş haberi şöyle duyurdu;

BEYAZ TV VE SABAH’TAN KOVULDU

Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında Boşnaklar için sarf ettiği çirkin sözlerden sonra önce Beyaz TV’den ardından da köşe yazarlığı yaptığı Sabah gazetesinden kovulmuştu.