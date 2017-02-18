Sayısal Loto sonuçları 18 Şubat: İkramiye katlanmaya devam ediyor!

Sayısal Loto sonuçları belirlendi, şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği sonuçlara göre hangi şanslı numaralar kazandı? Sayısal Loto'nun 18 Şubat tarihli çekilişinin sonuçları ve ikramiye dağılımı haberimizde...

Dört gözle beklenen Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle belirlendi. Sayısal Loto sonuçlarına göre geçen hafta ikramiye devretmişti. Bu hafta yapılan çekilişle belirlenen Sayısal Loto sonuçlarına göre geçen haftaki gibi bu hafta da kimse bilemedi ve büyük ikramiye devretti. Önümüzdeki hafta 4 milyon liranın üzerinde bir ikramiye bekleniyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 18 ŞUBAT

Haftanın kazanan numaraları; 2-18-28-33-36-40

SAYISAL LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

Sayısal Loto sonuçlarına göre 5 bilen 138 kişi 5.708,75 TL, 4 bilen 7875 kişi 73,50 TL, 3 bilen 147.200 kişi ise 11,35 TL ikramiye kazandı.

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

11 Şubat tarihli çekilişte şanslı numaralar; 4, 12, 24, 25, 29, 47 olarak belirlendi.

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca bir milyon 711 bin 286 lira altmış bir kuruş olan büyük ikramiye haftaya yapılacak çekilişe devir etti. Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 145 kişi 4 bin 971 lira yetmiş beşer kuruş, 4 bilen 7 bin 577 kişi 72 lira yirmişer kuruş, 3 bilen 140 bin 473 kişi 10 lira seksen beşer kuruş ikramiye aldılar.