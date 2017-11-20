Akşam saatlerine dikkat! Kar batıdan giriş yaptı, İstanbul’a gelecek mi? | Son dakika güncel hava haberleri

Dün akşam yurda giriş yapan yağışlı hava asıl etkisini bugün göstermeye başladı, öğlen saatlerinde İstanbul'da zor anlar yaşatan yağış Trakya'da kar olarak etkisini gösteriyor. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen akşam saatlerinde yoğun yağışla yaşanabilecek aksaklıklara dikkat çekerken, Edirne ve Kırklareli için kar uyarısında bulundu...

Yurda giriş yapan soğuk ve serin hava etkisini sürdürmeye devam ediyor, akşam saatlerinde İstanbul’da etkisini artırması beklenen yağmur trafiği olumsuz etkileyebilir. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen yağışların yarın öğleden sonraya kadar sürebileceğini ve akşam eve dönüşlerin erken saatte yapılmasının faydalı olabileceğini belirtti.

‘EVE ERKEN GİDİN’ UYARISI

Prof.Dr. Orhan Şen’in yağışlar konusunda attığı Tweet şu şekilde;

İstanbulda Soğuk hava bugün ÖS etkisini hissettirecek gündüz 8-9 C ye kadar düşer bu da ortalamanın 4-5 C altında demektir Bugün Yarın üşürüz Önümüzdeki 20 saat yağışa dikkat etmeliyiz Mazgallar yapraklarla dolu su birikmeleri olur Eve erken gitsek iyi olur Yarın ÖS yağış kesilir — Orhan Şen (@TemizHava) 20 Kasım 2017

Profesör Şen’in yaptığı açıklamaya göre İstanbul’da soğuk havanın etkisi bugün öğleden sonra etkisini hissettirecek, hava gündüz saatlerinde 8-9 derece civarında, yani ortalamanın 4-5 derece altında seyredecek. Bugün ve yarın üşütecek havanın yanında, mazgalları kapatan yaprakların sebep olacağı su birikmelerine dikkat etmek gerekiyor. Evlere erken gitmenin iyi olacağını belirten Şen, yarın öğleden sonra yağışların kesileceğini söyledi.

EDİRNE VE KIRKLARELİ İÇİN KAR UYARISI

Prof.Dr. Orhan Şen, Trakya’dan giriş yapan soğuk havanın Edirne ve Kırklareli’nin yüksek yerlerinde akşam saatlerinde kar yağışına dönüşebileceğini belirtti.

Edirne ve Kırklarelinde yükseklerde akşama doğru KAR yağışı başlar — Orhan Şen (@TemizHava) 20 Kasım 2017

METEOROLOJİ BATI KARADENİZ’İ UYARDI! KAR GELİYOR…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Bolu ve Kastamonu ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde başlayacağı tahmin edilen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının, yarın (Salı günü) yer yer kuvvetli (10-20 cm) , 1500 m üzeri rakıma sahip yerlerde yoğun (20 cm üzeri) olması bekleniyor.

Başta Bolu Dağı geçidinde olmak üzere kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır, denildi.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji’den yapılan uyarıda; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına beklendiği açıklandı.

Bursa Valiliği, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirirken, fırtına sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da denizcileri uyardı. Deniz yolunu kullanacak olan vatandaşlara hava durumuna bakmadan hareket etmemeleri gerektiğini belirten yetkililer, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Akdeniz’de 6 ile 10 kuvvetinde 60-100 kilometre/saat fırtına şeklinde esmesi beklendiğini söyledi.

Fırtınanın Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA SAĞANAK BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

E-5 YAN YOLDA AĞAÇ DEVRİLDİ ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

E-5 Otoyolu Cevizilibağ mevkiinde yan yolda fırtına nedeniyle bir ağaç yola devrildi. İki araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler canlarını zor kurtardı. İstanbul’da öğle saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. E-5 Otoyolu Cevizlibağ mevkiinde yan yolda fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi. O sırada otoyolda seyir halinde giden sürücüler zor anlar yaşadı. Ağaç iki aracın üzerine devrilirken, araç sürücüleri ölümden döndü. Sürücüler, “Birden rüzgardan ağaç devrildi. Zor kurtardık. Maddi hasar oluştu” dedi. Öte yandan, itfaiye olay yerine gelerek, ağacı yoldan kaldırdı. Trafikte de yoğunluk oluştu

BEYOĞLU ÖĞRETMENEVİ’NİN ÇATISI UÇTU!

İstanbul’da etkili olan fırtına nedeniyle Beyoğlu Öğretmenevi’nin çatısı uçtu. Meteoroloji’nin uyardığı yağmur İstanbul’da etkili oluyor. Yağmur bulutuyla hava bir anda karardı, sağanak yağmur başladı, bazı bölgelere dolu yağdı. Aniden bastıran yağmurla Büyükçekmece -Çatalca ayrımında yollar göle döndü. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.