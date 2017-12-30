Son dakika… Dışişleri’nden Yunanistan’a tepki

Yunanistan siyasi sığınma komitesi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a sığınan 8 darbeci askerden birine siyasi sığınma hakkı verdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye'de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden suçluların ülkemizde adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve işbirliğini göstermemiştir.

Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan'la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır.”