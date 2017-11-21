Son dakika haberi… AKP bu önergeyi de reddetti

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa'daki asker zehirlenmelerinin araştırılması için verdiği önergenin AKP'lilerin oylarıyla reddedildiğini açıkladı.

CHP, Manisa'daki asker zehirlenmelerinin araştırılması için Meclis'e önerge verdi. Ancak CHP'nin verdiği önerge reddedildi.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan ise bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in ardından konuyu sosyal medyaya taşıyan ve “Vicdansızlıkta son nokta! AKP, askerlerimizin gıda zehirlenmelerinin araştırılmasına karşı çıktı.” diye yazan CHP'li Özkan, “AKP, Mehmetçiğimizin çığlığını duymadı, yandaşlara siper oldu…” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda 18 Haziran'da askerlerin dördüncü kez zehirlenmesi kamuoyunun tepkilerine neden olmuştu. Manisa'daki asker zehirlenmeleri sonrasında, 1 asker hayatını kaybetmiş, 3 bin asker de hastaneye kaldırılmıştı.