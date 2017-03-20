Son dakika haberi… Bakanlık’tan GDO’lu ekmek açıklaması

Tarım Bakanlığı'ndan GDO'lu ekmek açıklaması: 2016-2017 yıllarında yapılan denetimlerde soya içeren 112 üründe GDO tespit edildi. Adana'daki fırınlardan yeniden örnek alındığı ve sonucun açıklanacağı belirtildi.

Adana’da tanınmış bir firmaya ait ekmek katkı maddesinin GDO’lu soya içerdiği iddiası üzerine harekete geçen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 30 ekiple fırın, pastane ve ekmek fabrikalarını denetleyip numune almaya başladı.

BAKAN ÇELİK: KİMSENİN EKMEKLE OYNAMASINA İZİN VERMEYİZ



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ekmekte GDO’lu madde kullanımı iddiası üzerine katkı maddesi üreten firma ile ekmek ve unlu mamuller üreten işletmelerden numuneler alındığını belirterek, “En kısa zamanda laboratuvar sonuçları belli olacak ve kamuoyumuzla paylaşılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Hiç kimsenin halkımızın en temel besin maddesi ekmek ile oynamasına izin vermeyiz” dedi.

12 BİN ÜRÜN TEST EDİLDİ, 112’Sİ GDO’LU ÇIKTI

Bir yayın organının ekmek konusunda yer alan haberi üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, basın açıklaması yaptı.

Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) denetiminin yapıldığını ve GDO kullanımın belli ölçüler dışında yasak olduğunu vurgulayan Çelik, “Gıda arzı kadar güvenirliliği de son derece önemli bir konudur. Bakanlık olarak 6 bin 600 personelle sürekli gıda denetimleri yapıyoruz. 2016 ve 2017 yıllarında 1 milyon 50 bine yakın gıda denetimi gerçekleştirdik. Bunların sonucunda 15 bin 600 denetimde çeşitli uygunsuzluklar tespit edilmiştir. Bu uygunsuzluklardan dolayı 75 milyon TL para cezası kesilmiştir.

Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere pek çok ülkede GDO kullanımı belli ölçülerde serbesttir. Buna karşın ülkemizde gıdalarda GDO kullanımı kesinlikle yasaktır.

Aykırı davrananlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Bu çerçevede 2016 ve 2017 yıllarında 12 bin 286 GDO denetimi yapmış bulunuyoruz.

Bu denetimlerde soya içeren 112 üründe GDO tespit edildi. İlgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu arada 2016 ve 2017 yıllarında Adana'da 29 GDO denetimi yapılmıştır.

Bunlardan sadece birinde, etsiz kıyma olarak tarif edilen soya eti kıyması denetiminde GDO tespit edilmiştir ve öngörülen cezai işlemler yapılmıştır.

Öte yandan haberde bahsi geçen katkı maddesi üreten firmaya şimdiye kadar 8 gıda denetimi yapılmıştır. Bu denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ayrıca bu firmaya, soya hammaddesi temin eden tedarikçi firmaya da GDO denetimi yapılmıştır. Bu denetim neticesinde de herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır.

Bu arada, bugün gündeme gelen haber üzerine hem katkı maddesi üreten firmadan hem de ekmek ve unlu mamuller üreten işletmelerden numuneler alınmıştır. En kısa zamanda laboratuvar sonuçları belli olacak ve kamuoyumuzla paylaşılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Hiç kimsenin halkımızın en temel besin maddesi ekmek ile oynamasına izin vermeyiz” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SONUCU GD soya: Roundup ticari adıyla üretilen GD soya ile beslenen farelerin testis hücrelerinin gen ekspresyonunda ve yapılarında çok belirgin bazı değişimler gözlendi. GD soya ile beslenen anne farelerin embriyolarındaki, gen ifadesinde geçici bir azalma gözlendi. Başka bir çalışmada da, bu soya ile beslenen farelerin yavruları, doğduktan 3 hafta sonra öldü. Bu yavruların bazıları normalden çok küçüktüler ve agresif davranışlar sergiliyorlardı. Ayrıca bu tür soya ile beslenen farelerin karaciğer hücrelerinde ve pankreaslarında da problemler ortaya çıktı. GD soyanın, insan sağlığına etkisi ise tam bilinmiyor. Amerika'da üretilen soyanın yaklaşık % 89'u Roundup Ready markalı soyadır ve soyanın çoğu ahır hayvanlarını beslemek için kullanılsa da soya ve soya ürünleri, insanların gıdalarında da sıkça kullanılıyor. İngiltere'deki York Laboratuvarında araştırmacılar, 4 bin 500 kişiyi, bir dizi yiyeceğe karşı duyarlılığı ve gösterdikleri alerjik reaksiyonları ölçmek için test düzenlediler (Mart 1999). Önceki yıllarda, soya tüketenlerin % 10'u soyadan etkilenirken bu rakam 1999 yılında % 15 kadar bir artış gösterdi. 17 senedir yapılan testlerde, ilk kez soya, ilk on alerjen listesine girdi.

İHA