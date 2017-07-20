Son dakika haberi… İstanbul’da 7’nci Kurt Kapanı

İSTANBUL Polisi, suçluların yakalanması ve suçun engellenmesi için daha önce 6 kez düzenlenen Kurtkapanı çalışmasının 7’incisini gerçekleştirdi. Anadolu Yakası’nı kapsayan çalışmada, kara ve deniz yolundan giriş ve çıkışların tutulduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yönettiği uygulama için bin 500 polis görevlendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü daha önce 6 kez düzenlenen uygulamaya bir yenisini daha ekledi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından planlanan ve yönetilen uygulama Anadolu Yakası'nda gerçekleştirildi.

“Kurtkapanı-7” olarak adlandırılan uygulama kapsamında 14 ilçede uygulama noktaları oluşturuldu. Şubelerde ve ilçelerde çalışan bin 500 polislerin görev aldığı çalışmada, Anadolu Yakası adeta ablukaya aldı. Kara ve deniz yolunda tüm giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları oluşturuldu. Sabiha Gökçen Havalimanı ve iskelelere de ekipler yerleştirildi.

Kadıköy, Üsküdar, Maltepe gibi denize kıyısı olan ilçelerde deniz polisi görev aldı. Kıyıdaki yat ve tekneleri denetleyen deniz polisi, kıyıdan gözlem desteği de verdi. Uygulamada Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri de görev aldı. Polis helikopterleri, uygulama bölgesinde karşılıklı uçuşlar gerçekleştirildi. Uygulama noktalarından kaçmak isteyenle yerdeki birimlere iletildi. Saat 13.00'da başlayan uygulamanın saat 15.00'de sonlandırılacağı öğrenildi.