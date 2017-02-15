Son dakika haberi… Kılıçdaroğlu: Saldırıya uğrayan başörtülü kardeşimizi ziyaret edeceğim

Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de minibüste saldırıya uğrayan lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

İstanbul İl Başkanlığı’nda referanduma dair sorulara yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe’de minibüste saldırıya uğrayan lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Başörtülü bir kıza yapılan bir saldırıyı dün grup toplantısında kınamıştım, hiç kimsenin giyim tarzıyla ilgili bir saldırıyı hiç kimse aklından bile geçirmemelidir. Ben de öğleden sonra aileyi ziyaret edeceğim. Kızımızla tanışacağım” dedi.

Referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AYM’ye gitmeme kararına ilişkin “Belli çevrelerde hayal kırıklığı yarattı” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumda hayır çıkması durumunda, “Ülkede kaos mu yaşanır, hayır. Sayın Cumhurbaşkanı görevini yapmaya devam edecek. Başbakan görevini yapmaya devam edecek. TBMM görevini yapmaya devam edecek ve Türkiye yoluna devam edecek. Sandığa giderken vatandaşların düşünürek oy kullanmalarını istedim. AYM’ye gitmemek belli çevrelerde hayal kırıklığı yarattı. Biz milletimize güveniyoruz. Sorun memleket sorunu. Kararı milletimiz verecektir” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Başörtülü bir kız kardeşimize yapılan saldırıyı dün kınamıştım. Hiç kimse giyim tarzıyla uğraşmayı kafasından geçirmemelidir. Öğleden sonra aileyi ziyaret edeceğim. Onun da sorunlarını dinleyeceğim” dedi.