Marmara Üniversitesinde polis müdahalesi

Marmara Üniversitesinde akademisyenlerin görevden alınmasına tepki göstermek için basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilerle, karşıt görüşlü öğrenciler arasında arbede çıktı. Basın açıklaması yapanlara taş ve şişe atan gruba polis müdahale etti.

Marmara Üniversitesinde akademisyenlerin görevden alınmasına tepki göstermek için basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilerle, karşıt görüşlü öğrenciler arasında arbede çıktı. Basın açıklaması yapanlara taş ve şişe atan gruba polis müdahale etti.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde bir grup öğrenci, görevden alınan akademisyenlere destek açıklaması yapmak için toplandı. Basın açıklaması yapmak isteyen gruba üniversite içerisinden bir grup öğrenci tepki gösterdi. Basın açıklaması yapanların üzerine taş ve şişe atan öğrencilere polis müdahale etti. Bu sırada polisle öğrenciler arasında da arbede yaşandığı görüldü.

Gerginlik polis tarafından önlendikten sonra bu kez de üniversitenin dışından gelen başka bir grup basın açıklaması yapan gruba taş ve cam şişe yağdırdı. Polisin araya girmesiyle üniversitedeki gerginlik büyümeden kontrol altına alındı. Polisin üniversite çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor. İHA