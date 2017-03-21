Son dakika haberi.. Nevruz alanında bir kişi vuruldu

Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları başlamadan önce alana bıçakla girmek isteyen bir kişi ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Polis, bu kişiyi vurdu.

Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları başlamadan önce alana bıçakla girmek isteyen bir kişi ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Polis, bu kişiyi vurdu.

Ayrıntılar gelecek…

DİYARBAKIR’DA NEVRUZ HAREKETLİLİĞİ

Diyarbakır'da vatandaşlar, Nevruz etkinliğinin yapılacağı Bağlar ilçesindeki alana gelmeye başladı. Miting alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, 5 ayrı noktada arama noktası oluşturuldu. Nevruz nedeniyle kentte 5 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi.

HDP, DBP ve DTK'nın organize ettiği Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması nedeniyle hareketlilik başladı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kutlamanın yapılacağı Bağlar ilçesinde Newroz Park'a gelmeye başladı. Nevruz alanına giden yollarda uzun araç konvoyları oluştu. Tıkanan trafik nedeniyle alana gitmek isteyenler, araçlardan inip yürümek zorunda kaldı. Vatandaşlar arasında yöresel kıyafetler giyerek kutlamalara katılanların olduğu da görülürken, bazı grupların terör örgütü PKK üyelerinin giydiği haki renkli giysileri giydikleri gözlendi.

Etkinlik nedeniyle, alan çevresinde ve kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kentin bazı noktalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) konuşlandırıldı. Etkinliğin yapılacağı alanın çevresinde ise polis dün geceden itibaren yolları barikatlarla trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları sabah saatlerinde bomba arama köpekleri eşliğinde tüm alanı ve platformu aradı. Alan çevresine de 5 ayrı kontrol noktası kuruldu. Kentte, Nevruz nedeniyle 5 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi.

Saat 11.00'da başlaması planlanan kutlamada, HDP’nin grup sözcüsü ve Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir ile görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk’ün konuşma yapması bekleniyor.

Etkinliği, 400 yerli ve yabancı gazeteci de takip ediyor. İHA