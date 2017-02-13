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Son dakika haberi… Pazar yerinin çatısı çöktü! Yaralılar var

Ağrı'da eski Van Caddesi üzerinde bulunan 6 bin metre kapalı alana sahip Sebze Pazarının çatısının bir bölümü kardan dolayı çöktü. Meydana gelen olaya ilişkin açıklama yapan Ağrı Valisi, 1 yaralının enkazdan çıkarıldığını, 2 yaralının halen enkazda olduğu bilgisini vermişti. Ağrı Belediyesi'ne ait sebze pazarında meydana gelen göçme sırasında 2 kişinin hafif yaralandığı, enkaz altında kimsenin kalmadığı bildirildi.
17:0313 Şubat 2017
Gündem
Son dakika haberi… Pazar yerinin çatısı çöktü! Yaralılar var
Ağrı'da eski Van Caddesi üzerinde bulunan 6 bin metre kapalı alana sahip Sebze Pazarının çatısının bir bölümü kardan dolayı çöktü. Meydana gelen olaya ilişkin açıklama yapan Ağrı Valisi, 1 yaralının enkazdan çıkarıldığını, 2 yaralının halen enkazda olduğu bilgisini vermişti. Ağrı Belediyesi'ne ait sebze pazarında meydana gelen göçme sırasında 2 kişinin hafif yaralandığı, enkaz altında kimsenin kalmadığı bildirildi.

Olay bugün saat 16.10’da meydana geldi. Her gün açık olan sebze pazarının çatısı, üzerinde bulunan kar ve buzu taşıyamadı. Çatının bir bölümü üzerindeki ağırlık nedeniyle çöktü. Kazaya, çevredeki vatandaşlar, AFAD ve Belediye ekipleri müdahale etti.

2 KİŞİ HAFİF YARALANDI, ENKAZ ALTINDA KİMSE KALMADI

Ağrı Belediyesi’ne ait sebze pazarında meydana gelen göçme sırasında 2 kişinin hafif yaralandığı, enkaz altında kimsenin kalmadığı bildirildi.

Vali Musa Işın da sebze pazarının kardan çöken çatısı altında kalan yaralı sayısının 2 olduğunu açıkladı. Hafif yaralıların tedavi altına alındığını bildiren Vali Işın, yoğun yağış nedeniyle çatılarda biriken karların temizlenmesi için yaşanan olaydan ders çıkarılması gerektiğini belirtti.

DHA

 

Son güncelleme: 18:5313.02.2017
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