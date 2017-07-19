Son dakika haberi: Yeni kabine açıklandı! Bomba isimler var

AKP’de hareketli bir gün yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün programında olmamasına rağmen Başbakan Binali Yıldırım ile yan yana geldi. Merakla beklenen “Yeni kabinede kimler var?” sorusu yanıt buldu. Ortalama 1 saat süren görüşme sonrası Başbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi açıkladı.
İŞTE YENİ KABİNE
Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı yeni kabine listesi aşağıdaki gibi;
Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı: Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı: Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarıeroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfengçi
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı: Nacfi Ağbal
Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan
YENİ GELENLER:
-Jülide Sarı Eroğlu Çalışma Ve Şehircilik Bakanı
-Osman Aşkın Bak Gençlik Ve Spor Bakanı
-Ahmet Eşref Fakıbaba ( Gıda ve Hayvancılık Bakanı)
-Ahmet Demircan (Sağlık Bakanı)
GİDENLER:
– Tuğrul Türkeş (Başbakan Yardımcısı’ydı)
– Akif Çağatay Kılıç (Gençlik ve Spor Bakanıydı)
– Mehmet Müezzinoğlu ( Çalışma ve Sosyal Güvfenlik Bakanı’ydı)
– Faruk Çelik (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ydı)
– Recep Akdağ (Sağlık Bakanı’ydı)
GÖREVİ DEĞİŞENLER:
– Bekir Bozdağ Adalet Bakanı’ydı Başbakan Yardımcısı oldu
-Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısıydı Kültür ve Turizm Bakanı oldu