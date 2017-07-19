Son dakika haberi: Yeni kabine açıklandı! Bomba isimler var

Yeni kabine belli oldu. Son dakika açıklamasını Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ak Saray'da yaklaşık 1 saat görüşen Yıldırım, görüşme sonrası canlı yayında yeni kabinedeki isimleri duyurdu. İşte Yıldırım'ın canlı yayında açıkladığı yeni kabine listesi

AKP’de hareketli bir gün yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün programında olmamasına rağmen Başbakan Binali Yıldırım ile yan yana geldi. Merakla beklenen “Yeni kabinede kimler var?” sorusu yanıt buldu. Ortalama 1 saat süren görüşme sonrası Başbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi açıkladı.

İŞTE YENİ KABİNE

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı yeni kabine listesi aşağıdaki gibi;

Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı: Fikri Işık

Başbakan Yardımcısı: Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarıeroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfengçi

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı: Nacfi Ağbal

Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan

YENİ GELENLER:



-Jülide Sarı Eroğlu Çalışma Ve Şehircilik Bakanı

-Osman Aşkın Bak Gençlik Ve Spor Bakanı

-Ahmet Eşref Fakıbaba ( Gıda ve Hayvancılık Bakanı)

-Ahmet Demircan (Sağlık Bakanı)

GİDENLER:



– Tuğrul Türkeş (Başbakan Yardımcısı’ydı)

– Akif Çağatay Kılıç (Gençlik ve Spor Bakanıydı)

– Mehmet Müezzinoğlu ( Çalışma ve Sosyal Güvfenlik Bakanı’ydı)

– Faruk Çelik (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ydı)

– Recep Akdağ (Sağlık Bakanı’ydı)

GÖREVİ DEĞİŞENLER:



– Bekir Bozdağ Adalet Bakanı’ydı Başbakan Yardımcısı oldu

-Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısıydı Kültür ve Turizm Bakanı oldu