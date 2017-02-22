14’üncü Geleneksel IB Günü Bienali bu yıl Marmara Eğitim Kurumları’nın ev sahipliğinde yapılacak

TÜRKİYE’DEKİ IB okulları tarafından on yedi yıldır sürdürülen ve bu yıl teması “IB Eğitimi Rehberliğinde 21’inci Yüzyıla Doğru” olan 14’üncü Geleneksel IB Günü Bienali 25 Şubat Cumartesi günü Marmara Eğitim Kurumları’nın ev sahipliğinde, Maltepe Üniversitesi Kültür Merkezi Dr. Reşit Galip Konferans Salonunda yapılacak.

Marmara Eğitim Kurumları Genel Müdürü Elif Şimşek konuya ilişkin açıklamasında IB Günü’nde “IB, DP, MYP, PYP” çalışma alanları ağırlıklı olmak üzere; “en iyi uygulama örnekleri, genel eğitim, disiplinler arası öğretim, çapraz müfredat, kütüphane ve IB yönetimi” gibi çalışma başlıklarına yer verileceğini belirtti. Şimşek ayrıca, “Bu çalışma alanlarında birikim ve deneyimlerini paylaşmak isteyen öğretmen ve yöneticilere, program çalışmaları ve ülkemizdeki uygulamalarla ilgili örnekler sunulmasını sağlamaktadır. Böylece akademik bir zemin oluşturmak ve bu yolla, ülkemizdeki eğitim ve öğretim standardının yükseltilmesine; gerek Özel Marmara Koleji, gerekse tüm IB okulları olarak katkıda bulunmak temel amacımızdır. 14’üncü IB Gününün bu amaca hizmet edeceğine inancımız sonsuzdur” diye konuştu.



DHA