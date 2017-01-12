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Kayseri Haberi: 15 Temmuz Şehit ve Gazileri anısına 1 TL'ler piyasada

15 Temmuz Şehit ve Gazileri anısına 1 TL'ler piyasada
10:0612 Ocak 2017
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15 Temmuz Şehit ve Gazileri anısına 1 TL'ler piyasada
15 Temmuz Şehit ve Gazileri anısına 1 TL'ler piyasada

DARPHANE tarafından basılan üzerinde '15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına' yazılı metal 1 TL'ler piyasaya sürüldü. Tura bölümünde Türk bayrağına uzanmış eller bulunan 1 TL'lerden Kayseri’de Merkez Bankası Şubesi tarafından, 600 bin adet dağıtıldı.
15 Temmuz darbe girişimini engelleyerek, bu uğurda şehit ve gazi olanların anısına özel olarak Darphane tarafından basılan 1 TL, 2017’nin ilk günlerinde dağıtıldı.Darphane tarafından basılan özel paralarda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit ve gazi olanların hatırası yaşatıldı. Darphane tarafından sürdürülen 2 aylık çalışma sonucunda 1 liralar, herkesin cebine girecek şekilde 80 milyon adet basıldı. Bunlardan her bir pakette 1000'er adet olmak üzere 600 paket, özel basım 1 TL’ler Kayseri’yle ulaştırılarak bankalar aracılığıyla piyasaya sürüldü. Madeni paralardan 1 liralık olanın bir yüzünde dolaşımdaki madeni parada olduğu gibi 1 lira yazıyor. Paranın diğer yüzünde ise, ortada Türk bayrağını tutan eller sembolize ediliyor. Resmin etrafında 'Türkiye Cumhuriyeti' ile '15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına' ifadesi yer aldı.

 

DHA

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