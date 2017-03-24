385 sanıklı Şırnak FETÖ davası için nakil talebi

ŞIRNAK 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla subay, astsubay ve uzman erbaşlardan oluşan 49'u tutuklu 385 askeri personel hakkında açılan davanın güvenlik gerekçesi ve Şırnak'ta yargılamanın yapılacağı kadar büyük salon olmaması nedeniyle başka ile nakledilmesi talebinde bulundu.

Şırnak'ta, 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla 49'u tutuklu 385 askeri personel hakkında hazırlanan iddianame 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 15 Temmuz darbe girişimine destek olmak için Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan, Cizre İlçesi polis kontrol noktasında durdurulan ve gitmeleri engellenen Şırnak 23'üncü Sınır Jandarma Tümen Komutanlığı, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı ve Akçay Tugay Komutanlığı'nda görevli 385 asker hakkında açılan davanın hazırlık duruşmasını yapan mahkeme, dosyasının başka ile nakledilmesini istedi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden nakil talebinde bulunan mahkeme, güvenlik gerekçesi ve yargılamanın yapılacağı büyüklükte salon olmaması nedeniyle davanın başka bir ilde görülmesini talep etti.

Hazırlanan iddianamede; general, subay, astsubay ve uzman erbaş rütbelerinde 49'u tutuklu 385 şüpheli hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlarından dava açılmıştı.

DHA