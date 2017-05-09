50 yıldır sipsi yapan usta, coğrafi işaret için uğraşıyor

BURDUR'da sipsi ustası 57 yaşındaki Hüseyin Demir, yaptığı sipsileri İsveç, Japonya ve Almanya gibi ülkelerdeki müzik marketlere gönderiyor. 50 yıldır sipsi yapan Demir, en büyük amacının bu enstrümana coğrafi işaret almak olduğunu söyledi.

Hüseyin Demir, 1968 yılından bu yana hem sipsi çalıyor, hem de yapıyor. İlkokulda kendisi için yaptığı sipsiyle birlikte başladığı yolculuğunda yaklaşık 50 yılı geride bırakan Demir, 'Fethiye, Manavgat, Gazipaşa bölgesinden ellerimizle kesip getirdiğimiz kamışlardan çok iyi sonuçlara ulaştık. Konservatuvarda okuyan arkadaşlarımıza, radyo sanatçısı arkadaşlarımıza sipsi yapıp gönderiyorum' dedi.

ÇALGI YAPIM ATÖLYESİ

Üniversitelerde çalgı yapımı bölümünün açılmasını isteyen Hüseyin Demir, 'Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde 2016'da Türk Müziği Konservatuvarı açıldı. İnşallah orada da ileride çalgı yapım atölyesi olur. Bu enstrümanımızın ölümsüzleştirilmesini ve üniversite bazında, bilimsel anlamda gelişmesini canı gönülden istiyorum' diye konuştu.

'COĞRAFİ İŞARET İÇİN MÜRACAAT EDECEĞİZ'

Yaklaşık 10 yıldır en büyük çabasının sipsiye coğrafi işaret alabilmek olduğunu anlatan Demir, sipsinin merkezi olarak bilinen Altınyayla İlçesi'nde yerel yönetimle çalışma yaptıklarını kaydetti. Demir, şöyle dedi:

'Dirmil'deki yerel yönetim, Halk Eğitim Merkezi ve kaymakamlıkla işbirliği halinde coğrafi işaret için Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat edeceğiz. Belediye başkanımızla tekrar görüştüm. Coğrafi işaret benim ve bu öksüz sazım için çok önemlidir.'

YURTDIŞINA GÖNDERİYOR

Sipsiyi dünya sazları ile çalınabilir hale getirmek için TRT sanatçısı Ferhat Erdem'le çalışma yaptıklarını kaydeden Demir, yaptığı sipsileri İsveç, Japonya ve Almanya'daki müzik marketlere de gönderdiğini anlattı. Demir, Burdur'dan yurtdışına sipsi göndermenin olağanüstü bir olay olduğunu vurguladı.

DHA