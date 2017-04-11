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Son Dakika: Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

16:5311 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün öncülük ettiği heyeti kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İlham Aliyev, Türkiye'nin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığındaki heyeti, Cumhurbaşkanlığı sarayında  kabul etti. İkili görüşmelerin ardından Abdullah Gül açıklamasında, Türkiye'de Başbakan ve Cumhurbaşkanlarının, özellikle kendisinin de ilk yurtdışı ziyaretlerini Azerbaycan'a yaptıklarını belirtti.

Kendisinin de başkanı olarak ilk resmi seferlerinin Türkiye'ye gerçekleştirdiğini memnuniyetle kaydeden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yüksek rütbeli devlet memurlarının da geleneksel olarak bu tür karşılıklı ziyaretlerde bulunmalarının önemini vurguladı.

 

(lı)

DHA

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