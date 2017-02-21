Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye 5 yıl hapis (2)

'VİCDANIM RAHAT'

Karar duruşmasında son savunmasını yapan Hüseyin Sözlü, suçlamayı kabul etmeyerek "Vicdanım rahat" dedi. Davaya konu olan bilirkişi raporunu hazırlayan kişilerin duruşmada tanık olarak dinlendiğini bildiren Sözlü, savunmasında şunları söyledi:

"Bu raporun, bilirkişi raporu olmaktan uzaktan yakından ilgisi yok. Raporu hazırlayanlar ifadelerinde bu konuda yetkin olmamalarını söylemelerine rağmen iddia makamının mütalaasında ısrar etmesini anlamamaktayım. Mahkeme heyetini hangi talebimizi kabul etti Aleyhime hiç bir delil sunulmamıştır. Bilirkişi raporu zamanında kavga ettiğim dönemin Ceyhan Kaymakamı, Adana Valisi ve Ceyhan Belediye Başkanı tarafından hazırlanan sahte bir rapordur. Bu mahkemede cezai bir müeyyide ile karşılaşırsam bu mahkemeden davacı olacağım. Bu düzmece bilirkişi raporu ve baskı altında karar verilen karar beni durdurmayacaktır. Mücadeleme devam edeceğim."

Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, Başkan Sözlü'nün yanı sıra Ertuğrul Kütük, Mehmet Boran, Hüseyin Güçüm ve Ömer Aydın'a 5'er yıl hapis cezası verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, Başkan Sözlü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53/12-3 maddelerinin uygulanmasına karar verdi. Yasaya göre karar onanırsa Sözlü, seçme ve seçilme ehliyeti ile siyasi haklarını kullanmaktan cezasının infazı tamamlanana kadar men edildi. Hüseyin Sözlü hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildi.

BAŞSAVCI VE AK PARTİ İL BAŞKANINI SUÇLADI

Başkan Sözlü, adliye çıkışında ve belediye önünde kendisini karşılayanlara seslendi. Başkan Sözlü, siyasi mücadelesine AK Parti iktidara geldikten sonra kavga eklendiğini belirterek şunları söyledi:

"Son seçimde biliyorsunuz hem Ceyhan Kaymakamı hem Adana Valisi bu konuda karşımızda bir set gibi durdular. Seçimi kazandıktan sonra Ceyhan Belediye Başkanı ile beraber hazırladıkları dosya, içi boşaltılmış bir bilirkişi raporu ki bunu hazırlayanlar mahkemede itiraf etmişlerdir. Siyasi ikballerini bizim yokluğumuz üzerine planlamak isteyenler boş durmamıştır. Şunu açık ve net söylüyorum Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan 2 hafta önce Otoman Oteli'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İl Başkanı Fikret Yeni ile tatil yapmıştır. Fikret Yeni, onun telkinleriyle Adalet Bakanlığı'nda temizlik hareketinin görüşmelerini yapmıştır. Mahkemenin Başkanı Eray Doğan, 2010 referandumundan sonra FETÖ'cüler tarafından kurulan özel mahkemelerin başkanlarından kalan bir tanesidir. Kendi meslektaşları arkadaşları bilir ki, çocuklarını onların okullarında okuttuğu için korkan aciz bir adamdır. Ya talimatlarla bunu yaptı ya da bağlılığı devam ediyor. Ali Yeldan da Samsun'da Alanya'da bulunduğu her yerde Cumhuriyet Başsavcısı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tetikçiliğiyle meşhur bir adamdır."

Salih ÜÇTEPE / ADANA, (DHA)

DHA