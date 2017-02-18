Ak Partili Gül: Türkiye'yi terör belasından kurtaracağız

AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde adliye lojmanlarına yönelik bombalı araçla düzenlenen saldırıyı kınayarak, Türkiye'yi terör belasından kurtaracaklarını söyledi.

Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziantep'te yarın toplu tesislerin açılışlarının yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki hazırlıkları inceledi. Gül, daha sonra valilikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Viranşehir'de düzenlenen terör saldırısını kınayan Gül, saldırının terör örgütünün son çırpınışları olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Viranşehir'de adliye lojmanında çok elim bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu alçak terör saldırısını, terör örgütünü de kınıyoruz, telin ediyoruz. 11 yaşındaki minnacık bir çocuğu katleden ve orada yine bir güvenlik personelini şehit eden bu alçak terör örgütünü lanetliyoruz. Yaklaşık 40 yıla yakın bir süre terör ile mücadele eden bir ülkeyiz. Tüm bunlar terör örgütünün son çırpınışları. Ülkemiz, İçişleri Bakanlığımızın, hükümetimizin ortaya koymuş olduğu perspektif yaklaşım bir terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadelenin sürdürüleceği noktasındadır. Terör örgütünün yıllarca girilemeyen kamplarına yerlerine hükümetimizin dirayetli duruşu sayesinde güvenlik mensuplarımızın özverili çalışması neticesinde çok olumlu neticeler elde edilmiştir terörle mücadele konusunda. İnşallah bu kararlılık devam edecektir. Türkiye'yi bu terör belasından kurtaracağız. Son zamanlarda bu terör örgütünün son çırpınışları da aslında sıkışmışlığın, çaresizliğin sonucudur. İnşallah milletimizi ayırmaya çalışan kimse başarılı olamayacak. Bölge halkını da tehdit eden teröristleri etkisiz hale getirecek. İnşallah terörle mücadelede ülkemiz başarılı olacaktır. Terör örgütleri el ele verip Türkiye'yi çökertmeye çalışıyorlar ama bunda asla başarılı olamayacaklar. Terör Türkiye'yi diz çöktüremeyecek."

DHA