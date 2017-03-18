AK Parti'li Kubat: Gazilere yapılan bazı muameleler kabul edilemez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan Kubat, TBMM'de gazi ve ailelerine yönelik iyi niyetle yaptıkları yasal düzenlemelerin uygulaması sırasında üzücü sonuçların çıkmasını kabul edemeyeceklerini bunların kendilerine iletilmesini beklediklerini söyledi.

Avcılar Kaymakamlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü nedeniyle bir restoranda şehit ailelileri ve gazilerin onuruna yemek verdi. Kuran-ı Kerim okunması ve İlçe Müftüsü Bekir Derin'in dua okudu. Avcılar Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Yarbay Önder İrevül'ün ve Avcılar Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Ağaoğlu'nun da katıldığı yemekte, Kaymakamı Hulusi Doğan, Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de yaptıkları konuşmalarda Türk milletinin bağımsızlığında Çanakkale ve Çanakkale Ruhu'nun büyük önem taşıdığını anlattı.

Yemeğe Ak Parti İlçe Başkanı Ali Burak Tepe ile gelen AK Parti'nin Seçim İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan Kubat, Çanakkale'deki tablonun Türk milletinin mayasını ortaya çok güzel ortaya koyduğunu, şehitlerin oradaki tabir taşlarında Türkiye'deki 81 ilden hatta Yemen, Makedonya, Halep'ten, Priştine'ye kadar, Alevi ,Sünni, Laz, Çerkez ayrımı olmadan koyun koyuna yattıklarını anlattı. Kubat, "Onların torunları olarak vatan söz konusu olduğunda canını rahatlıkla ortaya koyabilen bahtiyarların ailesisiniz" dedi. Kubat, TBMM'de tüm partilerin görüş ayrılığı olmadan iyi niyetle şehit ve gazilerin yakınları için yasal düzenlemeler yaptıklarını ancak uygulamada sorunlar görülebildiğini söyledi. Bu konuda ayrıntıya girmeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan Kubat, şöyle dedi:

"Çok iyi niyetle uygulama yapıyoruz. Ama uygulamada bazen özellikle gazi kardeşlerimizi üzdükleri yönünde bazı eleştiriler bana da geldi. Bazı muameleler gerçekten üzücü. Hiç birimiz bunları tasvip etmeyiz, bunlara müdahale ediyoruz. Hepimiz aynı hassasiyeti paylaşıyoruz. Sizi üzen, bizi de üzer. Bu tür problemleri Ankara'ya bize faksla da iletebilirsiniz, ilçe yöneticilerimiz burada bunları bize iletirseniz sıkıntıları giderme konusunda bize yön vermiş olursunuz."

DHA