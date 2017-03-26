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Sakarya Haberi: Akyazı'daki yangında 6 kişilik aile yanarak yaralandı

Akyazı'daki yangında 6 kişilik aile yanarak yaralandı
22:5326 Mart 2017
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Akyazı'daki yangında 6 kişilik aile yanarak yaralandı
Akyazı'daki yangında 6 kişilik aile yanarak yaralandı

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 6 kişilik aile vücutlarında yanıklar oluşması sonucu tedavi altına alındı.
Akşam saatlerinde, Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde Yümsel ailesinin oturduğu 2 katlı evde elektrik kontağı soncu yangın çıktı. Murat Yümsel, anne Şerife Yümsel, çocukları 18 yaşındaki Elanur Yümsel, 9 yaşındaki Efe Yümsel, 5 yaşındaki Enes Yümsel ve 4 yaşındaki Elif Ece Yümsel vücutlarında yanıklar oluşması sonucu yaralanırken, ğüçlükle binadan çıktılar. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise alevleri kontrol altına aldı. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat ve Enes Yümsel yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nesevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

DHA

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