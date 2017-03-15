Alman Maliye Bakanı'na gönderilen bombalı paket imha edildi

Almanya’da Federal Maliye Bakanlığı binasında bomba alarmı verildi. Berlin Polisi bakanlık binasında, içerisinde patlayıcı bulunan bir paket ele geçirildiğini duyurdu.

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamada, ilk bulgulara göre paketin sıklıkla 'piroteknik' imalatında kullanılan hızlı patlayıcı karışımı içerdiği bildirildi. Paketin açılması durumunda çok sayıda kişinin ölebileceği ya da yaralanabileceğine dikkat çeken polis, aktif durumdaki patlayıcının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Paketin Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble’ye gönderildiği bildirilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Alman basınının aktardığına göre, bakanlıktaki bombalı paket öğleden önce çalışanların dikkatini çekti. Derhal alan boşaltıldıktan sonra şüpheli paketin röntgeni çekildi, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine ormanlık bir alana götürülen paket, patlatılarak etkisiz hale getirildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

DHA