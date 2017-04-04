Atılım Üniversitesi'nde bilim çocuklar için eğlenceli ve ulaşılabilir

ATILIM Üniversitesi TÜBİTAK'ın Bilim-Toplum Projeleri kapsamında hizmet veren Eğlenceli Bilim Merkezi düşünme, algılama, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çocuklara yönelik projelerle çalışmalarını yürütüyor.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin 15- 20 kişilik gruplar halinde kabul edildiği "Eğlenceli Bilim Merkezi" Atılım Üniversitesi Kampusu içerisinde yer alıyor. Çocukların bilimi eğlenerek öğrendikleri merkezin 2008 yılında TÜBİTAK Bilim-Toplum projesi ile kurulduğunu dile getiren Eğlenceli Bilim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hacer Erar “Eğlenceli Bilim Merkezi, Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Yalçın Zaim ve benim hayallerimizin örtüştüğü bir proje. Bilimin hayatımızın her anında ulaşılabilir ve uygulanabilir şekilde öğretilebileceği düşüncesiyle, farkındalık yaratmak üzere çalışmalarımızı planlıyoruz. Ülkemizdeki eğitim, ağırlıklı olarak teorik. Mesela ayna, ışın denilince çizgilerle, formüllerle fiziğin bazı kurullarının öğretilmeye çalışılması konunun anlaşılmasını ve öğrenilmesini zorlaştırıyor. Çocuklar kitaplarda gördükleri çizgilerin her gün karşısına geçtikleri ayna olduğunu fark edemeyebiliyorlar. Fizikte işlenen konuların hayatın bir parçası olduğunu bildiklerinde konuyu anlamaları ve öğrenmeleri daha kolay. Amaçlarımızdan biri de bilimin hayat ile olan bağlantısını kurmaktı. Bilimi eğlenceli hale getirmekti” dedi.

Kendisinin de fizikçi olması nedeniyle merkezde işlenen derslerde fizik ile ilgili konuların ağarlıklı olduğunu fakat temel bilimler ile ilgili olarak üniversitede bulunan eğitmenlerden aldıkları destekle birçok branşta çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Erar şunları söyledi:

“Müfredata paralel tamamlayıcı bir eğitim yapıyoruz, burada formül çözülmüyor. Burada oyun oynanıyor, yaratıcı drama tekniklerinden yararlanılıyor ve çocuklara bilimin her branşı sevdirilmeye çalışılıyor. Benim fizikçi olmamdan dolayı derslerimiz daha çok optik, akustik ve robot gibi fizik ağırlıklı. Üniversitedeki hocalarımızdan çok büyük destek alıyoruz, lego robot eğitimini Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden hocalarımız ile yapıyoruz. Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü bize çok destek oluyor, öğrenciler ile kimya deneyleri yapıyoruz. Bilimin hemen hemen her alanı ile ilgili yapılacak birçok şey var."

Milli Eğitim Bakanlığının Fatih Projesi kapsamında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi sosyal eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağında (EBA) en çok tıklanan dergiler arasında Eğlenceli Bilim Dergisinin yer aldığını belirten Erar, “Dergimiz geçen seneden beri EBA’da yayınlanıyor. Orada en çok tıklanan dergiler arasındayız. Dergimize herkes dergi sayfasından ulaşabilir. PDF formatına ulaşarak tamamı özgün olan ve on yaş üzerindeki herkese hitap eden yayınımızı okuyabilirler” diye konuştu.

Merkeze sınıf olarak öğrencileri kabul ettiklerini ve bireysel başvurulara henüz cevap veremediklerini dile getiren Erar “Atılım Üniversitesinin sitesinden ulaşılabilen Eğlenceli Bilim Merkezinin web sayfası var. http://eglencelibilim.atilim.edu.tr/ adresinden de direkt olarak ulaşılabilir. Dönem içinde bireysel başvurulara cevap veremiyoruz sınıf olarak kabul ediyoruz. Anaokullarından ortaokula kadar olan yaş grupları için kurumlar öğrencileri için telefon ederek randevu alabiliyorlar” dedi.

DHA