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İzmir Haberi: AVM inşaatında elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı

AVM inşaatında elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı
21:3627 Mart 2017
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AVM inşaatında elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı
AVM inşaatında elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan 3 işçi, elektrik akımına kapıldı. Vücudunda yanık oluşan işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
AVM inşaatından çalışan elektrik işçileri Hüseyin Barış Çelik (40), Himmet Kılıç (38) ve Emre Höke (23) henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Olayı gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık, ekipleri vücudunda yanık oluşan işçileri ambulanslarla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yanık ünitesindeki tedavilerinin de devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA

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