Bahçeli: Sözde özgürlük ve demokrasi şampiyonları despotça hareket etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından bugün Diyarbakır'da gerçekleşen patlama ve TBMM'de düzenlenen anayasa değişiklik teklifi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"ŞEHİTLERİMİZE ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM"

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gerçekleşen patlamada şehit ailelerine baş sağlığı dileklerinde bulunan Bahçeli'nin açıklamalarında "Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, polis servis aracının geçişi sırasında önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilakı acımıza acı katmıştır. Bu saldırıda 4 polis şehit, 1'si ağır olmak üzere 2 polisimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı temennisinde bulunuyor, terörizme ve teröristlere lanet olsun diyorum" ifadeleri yer aldı.

"MECLİSİMİZ TÜRKİYE'NİN AYAK BAĞLARINDAN KURTULMASI İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİR"

Bahçeli Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda anayasa değişiklik teklifi çalışmalarına da değinerek "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin birinci tur görüşmeleri dün itibariyle tamamlanmıştır. Milletvekillerimizi uzun ve yorucu çalışmalarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını niyaz ediyorum. Bir hafta boyunca Gazi Meclisimiz olağanüstü bir çalışma performansı sergileyerek kendisine bağlanan umutları boşa çıkarmamıştır.18 Maddelik Anayasa Değişiklik Teklifinin ilk etabı beklendiği üzere yoğun, heyecanlı, gerilimli ve hatta zaman zaman çalkantılı geçmiştir. Milli iradenin tecelligahı Meclisimiz Türkiye'nin ayak bağlarından kurtulması, sırtındaki kamburlardan uzaklaşması için devreye girmiştir" ifadelerinde bulundu.

CHP MİLLİ İRADEYE ÇIKAN YOLLARI TIKAMAK İÇİN OLMADIK YOLLARA SAPMIŞTIR

TBMM'nin çalışmasını engellemeye, milletvekillerinin demokratik ve siyasi tercih hakkını sabote etmeye dönük çabaların hız kazandığı ifade eden Bahçeli "Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır.TBMM'nde yaşanan kürsü işgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarını mahcup edecektir. Milli Mücadele'de destan yazan aziz Türk milletine nasıl ve hangi tür hükümet etme sistemini tercih ettiğini sormanın neresi yanlıştır 15 Temmuz'da tankın önüne yatan, gökyüzündeki darbeci uçaklara adeta pençe atan kahraman millete makus güvensizlik nasıl yorumlanmalıdır Fiili durumdan şikâyetçi olup da bunun önlenmesi ve örselenmesi konusunda felç geçirmiş gibi hareketsiz duranlar ne anlatmaktadır Egemenliğin sahibi olan Türk milletine tarihi nitelikli ve bizzat istikbalini ilgilendiren bir konuda görüşünü sormanın neresi hatalıdır" dedi. Bançeli, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

MİLLİ UZLAŞMA İHANETİ GÖMER, İTHAMLARI SÖKER

"CHP ve yanında hizalanmış kaos ittifakı akla hayale gelmedik senaryolarla milletin kaderine sahip çıkma hakkını gasp etmeye kalkıştılar. Partimizin çok değerli milletvekillerinin telefon numaraları afişe edildi. Sosyal medyadan her türlü tezvirat ve dedikodu dolaşıma sokuldu. Sözde özgürlük ve demokrasi şampiyonları ille de hayır temposu tutarken, evet tercihini bastırmak için despotça ve tahammülsüzce hareket etti. Uzlaşma, sorumluluk ruhuyla milli şuuru buluşturmuş siyasi bir vicdanda vasat ve varlık bulur. Milli uzlaşma ihaneti gömer, ithamları söker. Aynı ırmakta iki defa yıkanma hevesi abestir. Türkiye abes siyaset mantığını elinin tersiyle itecek, hızını kesen ağırlıkları atacaktır. Muhtemel kaos hazırlıklarını, kriz salgınlarını, anti demokratik arayış ve özlemleri milletçe göğüsleyip peşinen etkisizleştirmek zorundayız. İnançları mumdan olanların ateşle imtihana girmeleri sonuçsuz ve boş bir çabadır.Millete korku salanların emelleri kursaklarında kalacaktır. Yıllarca rejim üzerinden siyaset kurgulayanların, asıl rejim muhalifi müfsitler olduğunu görmek, bilmek, anlamak lazımdır.

Bahçeli Çarşamba günü başlayacak olan ikinci tur görüşmelerinden sonra anayasa değişikliğinin Türk halkının önüne geleceği inancında olduğunu da belirterek "Milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsız kalanlar bir kez daha çuvallayacaklar ve yüzleri kızarmaktan kurtulamayacaktır. Türkiye sıkıştığı dar alandan çıkacaktır. Türk milleti birliğini, dirliğini ve bekasını mahfuz tutarak geleceğe korkusuzca yürüyecektir. Ortak milli çıkar, kişisel gaye ve hırslara kurban edilmeyecektir. Hizip odaklarının kuru gürültüleri, sinsi faaliyetleri dikiş tutmayacaktır. Fırtınalı denizlerde seyir halindeyken, felaketlerden uzak durmak için hem doğru pusula, hem de rota düzeltmeleri şarttır. Yapılan budur. Mevzi kurtuluş çareleri aramaktansa, maziyi kucaklayıp muzaffer bir ülkenin huzurlu geleceğini planlamak zarurettir. Amaç da bu olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

DHA