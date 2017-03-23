Bakan Çelik: Koalisyonların bitmesi için halk oylamasına gidiyoruz

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN(Adana), (DHA) AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, koalisyonların önüne geçmek ve istikrarı sürdürmek için sistem değişikliğine gittiklerini söyledi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'nın Kozan İlçesi'ndeki Menderes Parkı'nda vatandaşlar ile bir araya geldi. Kozan Belediye Başkanı MHP'li Musa Öztürk'ün eşlik ettiği Bakan Çelik, vatandaşlardan 'Evet' oyu istedi. Büyük bir sistem değişikliğine gidildiğini hatırlatan Bakan Çelik, "Ülkenin daha iyi yönetilebilmesi için 16 Nisan'da referanduma gidiyoruz. Türkiye'deki krizlerin aşılabilmesi için, koalisyon dönemlerinin tam manasıyla geride bırakılması için yeni bir halk oylamasına gidiyoruz. Türkiye'de yönetimi daha güçlü kılacak, sizlerin iradesini hükümet kurmada ve devleti yönetmede daha etkili bir şekilde inşa edecek bir sistem değişikliğini inşallah 16 Nisan'da sandıklardan ve bilhassa Kozan'dan 'Evet' oyunun çıkmasıyla hayata geçireceğiz" diye konuştu.

UTANMADAN DİKTATÖR DİYORLAR

Referandum sürecinde bazı kesimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için haksız şekilde 'diktatör' ifadesini kullandığını belirten Bakan Çelik, şunları söyledi:

"Türkiye'de demokrasinin yerleşmesinde en büyük fedakarlığı, öncülüğü yapmış, büyük bedeller ödemiş Cumhurbaşkanımıza utanmadan ve ahlaksızca 'Diktatör' diyorlar. Fakat ben size bu toprakların bir çocuğu olarak, Çukurova'nın bir evladı olarak diktatör nedir anlatayım. Diktatör, halkından korkar, kendi insanından korkar, tankın arkasına saklanır, duvarların arkasına saklanır, silahların arkasına saklanır. Ama bizim Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz gecesinde tanklara karşı çıktı, F16'lar karşı çıktı, silahlara karşı çıktı."

Konuşmasının ardından Bakan Çelik, vatandaşları selamlayarak alandan ayrıldı.

DHA