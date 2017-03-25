Bakan Çelik, şehit yakını ve gazilerle buluştu

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'da şehit yakınları, gazi ve engellilerle bir araya geldi. Bakan Çelik, "Bu topraklar için dün de, bugün de canını verecek, hayatını verecek insanların olması bizleri gururlandırıyor" dedi.

Şanlıurfa’da referandum çalışmalarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, şehit yakınları, gazi ve engellilerle bir araya geldi. Bakan Faruk Çelik, devleti güçlendirmek için çalıştıklarını belirtti. Birilerinin Türkiye'nin ayrılmasından medet umduğunu kaydeden Çelik, şöyle dedi:

"Birileri bizim ayrılıp bölünüp parçalanıp küçülmemizden gelecekleri acısından medet umuyor. Ama kendilerine gelince kendileri birlik oluşturuyor. Kendileri dayanışma oluşturuyor. Bize gelince de bu birliğimizi çok görüyorlar. Bunlara dikkat edip ona göre geleceğimizi şekillendirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde gençliğimiz, nesiller, çok büyük bir tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır. Bu tehlikenin farkına varmadan çok ciddi kayıplarla karşı karşıya kalabilirler."

Şehitlik mertebesinin büyük bir makam olduğunu ifade eden Bakan Çelik, "Bu topraklar için dün de, bugün de canını verecek, hayatını verecek insanların olması bizleri gururlandırıyor. Eğer böyle olmasak, bu memleket üzerinde emelleri olanlar, çok büyük operasyonları gerçekleştirecekler. Bizim milletimizin dışında artık dünyada ülkesi için değerleri için canını verecek pek fazla milletlerde kalmadı" diye konuştu.

Türk askerinin Fırat Kalkanı Harekatı'yla Suriye'de bir aylık sürede çok büyük bir alanı terör örgütlerinden kurtardığını anlatan Çelik, koalisyon güçlerinin Suriye'ye müdahil olmamaları durumunda Türk ordusunun kısa sürede Suriyelileri kendi topraklarına yerleştirecek potansiyele, güce ve inanca sahip olduğunu ifade eden Bakan Çelik, şöyle konuştu:

"Yanı başımızda devam eden bir savaş var. Onlar yeryüzüne ayak basıp oradaki olumsuz unsurları ortadan kaldırmak değil, havadan rastgele bombalayarak oralara huzur getireceklerini zannediyorlar. Amaçları da oralara huzur getirmek değil, huzursuzluğu artırmaktır. Havadan bomba attığınız zaman kimi öldürüyorsunuz kimi katlediyorsunuz Farkındalar mı evet farkındalar ama işlerine öyle geliyor. Biz Suriye'ye mazlumların elinden tutmak, zalimleri uzaklaştırmak için girdik. Yerlerinden göç eden insanları evlerine döndürmek için oraya girdik. Bundan dolayı bu millet diğer milletlerle mukayese edilecek bir millet değildir. 15 Temmuz'da da bunu gösterdi bu millet. Vatanı için tehlikeye düştüğü zaman ne fedakarlıklar yapacağını gösterdi. Çanakkale'de de doğusundan batısına tüm vatandaşlarımız her şeyini bırakarak cepheye koşmuş ve şehit olmuştur. İşte bu özelliklere haiz olan milletin hizmetkarı olmaktan daha büyük bir şeref yoktur."

Bakan Çelik, konuşma ardından çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Suruç İlçesi'ne hareket etti.

DHA