Bakan Eroğlu 'evet' oyu istedi

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir'in Torbalı İlçesi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Parlamenter sistemin ekonomik krizlere ve kavgalara sebep olduğunu söyleyen Eroğlu, referandum için evet çağrısı yaptı.

İzmir'in Torbalı ilçesine gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Metropolis Otel'de toplantı yaptı. Sivil Toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve daire müdürlerinin katıldığı toplantıda, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, Torbalı Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez, Devlet Su İşleri yetkilileri de hazır bulundu. Toplantıda, Bakan Eroğlu ile Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez arasındaki, bakanlıktan istenen yatırımlarla ilgili diyalog dikkati çekti. Fetrek Sultanlar Vadisi Projesi için istenen 3 bin fidan, 2 yürüyüş köprüsü gibi istekleri duyan Eroğlu ile Görmez arasında pazarlık yapıldı.

Torbalı'nın kendisinde ayrı bir yerinin olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu "İstediklerinizin tamamını yerine getireceğiz. Bakanlığımızdan gölet, baraj ve dere ıslahı konusunda istekte bulunun, hepsini gerçekleştirelim" dedi. Bakan Eroğlu, ilçede yapımına devam edilen Devlet Hastanesinin nisan ayının sonunda açılacağını da dile getirdi. Hastane için Orman Bakanlığı'ndan arsa verdiklerini hatırlatan Eroğlu, bilgisayar kablolarının yanmaz kabloyla değiştirilmesi gerektiği için açılışın ertelendiğini dile getirdi.

Fetrek Çayı Sultanlar Vadisi çalışmaları hakkında da bilgiler veren Eroğlu, ilçede 7 baraj, çok sayıda gölet yapıp, dereler ıslah ettiklerini ve Küçük Menderes Havzası'nın AK Parti ile birlikte hayat bulduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, Başkan Adnan Görmez'e de hangi tür fidan ve ağaç istediğini sorarak, Torbalı'ya 3 bin fidan vereceklerini ve hedeflerinin çiçek gibi bir Torbalı olduğunu da sözlerine ekledi.

"ESKİ SİSTEM HEP KRİZLERE YOL AÇTI"

16 Nisan referandum sürecinin çok önemli olduğunu dile getiren Bakan Eroğlu, "Bu parlamenter sistem hep ekonomik krizlere, kavgalara sebep olmuş. Geçmişi hatırlayın, 1923'ten bu güne kaç hükümet gelip geçti. Biz 65'inci hükümetiz. Bu yüzden Türkiye ilerleyemedi, krizler borçlar bu yüzden çıktı. Başbakan hükümet kuracak, aylar geçecek. Güvenoyu alacak, hangi kapıdan girip hangi kapıdan çıkacağını öğrenene kadar hükümet düşmüş. Bunları yaşadık. ABD'de bu zamana kadar 43 tane hükümet gelmiş, 4 yılı buluyor. Bu bizde istikrarsızlığa sebep oluyor. Büyük yatırımlar yapılamıyor. Bu yüzden Türkiye olarak çok zaman kaybettik. Bütün cumhurbaşkanları ile başbakanlar sürtüşmüştür. Dışa yansıyanların yanı sıra bir de içerde olanlar var. Anayasa kitapçığının fırlatılmasının ardından ekonomik kriz çıktı. Bunun faturasını kim çekti, millet çekti" dedi. Sistemin mevcut halinde bir gelişme olmayacağını kaydeden Eroğlu, meselenin memleket meselesi olduğunu, bu durumda gerisinin teferruat olduğunu dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ

Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olan birçok ülke bulunduğunu dile getiren Eroğlu, "Türkiye şahlanırsa bu aslanları, yiğitleri tutmak kolay olmaz diyor. Çünkü şanlı bir tarihimiz var. Bu yüzden yeni cumhurbaşkanlığı sistemini istemiyorlar. PKK, DEAŞ, HDP istemiyor. CHP'nin üst yönetimi istemiyor ama Anadolu'da CHP'ye gönül verenler işin farkında. Dolayısıyla güçlü ve büyük Türkiye için büyük hedeflerin gerçekleşmesi için hep birlikte evet diyeceğiz" diye konuştu.

Muhalefetin yeni sistem ile rejimin değişeceği söylemlerini de eleştiren Bakan Eroğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu 18 maddeyi bir oku. Rejim değişecek diyor, ama rejimden gıda rejimi kast ediyorsa onu anlamam. Diyor ki, 'Başbakan ayrı cumhurbaşkanı ayrı partiden olursa muazzam bir kavga olur' diyor. Bir oku 15 dakikanı alır. Bu sistemde başbakanlık yok. Sadece yürütmenin başında tek kişi var. Bir otobüste iki kişi olursa biri sağa bir sola çeviriyor. Hep böyle oldu. Hükümetler düştü, zaman kayboldu, Türkiye çok şey kaybetti" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise Torbalı'ya verdiği hizmetler dolayısıyla Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na teşekkür etti. Bakan Eroğlu'nun Torbalı programı 1000 fidan dağıtım töreniyle son buldu.

İlçedeki toplantının ardından Bayındır'a hareket eden Bakan Eroğlu, buradaki programında orman mahallelerinde kullanılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı yapacak.

DHA