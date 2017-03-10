Bakan Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı sistemi, cumhuriyetin ilanı kadar önemli (3)

'KANTİNLERDE SATILAN ÜRÜNLERDEN ŞİKAYET VAR'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'taki temasları kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Orta Okulu'nda düzenlenen sergi açılışı ve sertifika törenine katıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren Yılmaz, kursiyerlerin sertifikalarını verdi. Bakan Yılmaz daha sonra Spor Toto 2'nci Lig'de mücadele eden Sivas Belediyespor ve Kocaeli Birlikspor karşılaşmasının ilk yarısını izledi. Yılmaz, ardından Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi Sertifika Dağıtım törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Yılmaz, amaçlarının öğrencilere daha iyi ve kaliteli eğitim vermek olduğunu söyledi. Türkiye'nin eğitimden önemli bir konusu olmadığını ve merkezi hükümetin bütçesinde en fazla payı eğitime ayırdıklarını dile getiren Yılmaz, daha sonra şunları söyledi:

"Evlatlarımız daha kaliteli eğitim alsınlar diye yeni okullar, yeni derslikler yapıyoruz. Daha kaliteli eğitim alsınlar diye evlatlarımızı bilgi teknolojileriyle buluşturuyor ve adeta bilgi otoyollarına açılmalarını sağlıyoruz. Daha kaliteli eğitim alsınlar diye öğrencilerimize ve öğretmenlerime tablet bilgisayar, ücretsiz kitap, süt dağıtıyoruz. Hem içerik hem de nitelik olarak istiyoruz ki bizden daha kaliteli bir eğitim alsınlar. Kantinlerimizde de satacağımız unsurları ve listeleri Sağlık Bakanlığı belirliyor. Dolayısıyla bazıları, 'Acaba bu ürünler artırılamaz mı' diye bir talep gelse de Sağlık Bakanlığı izin verirse yapıyoruz, izin vermezse yapmıyoruz. Şu anda bile kantinlerde satılan bazı ürünlerden şikayet var, bunu da Sağlık Bakanlığımıza aktardık. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili bir çalışma yapıyor. Daha sağlıklı ürünlerin evlatlarımız okuldayken onlara ulaşabilmesini sağlamak için Sağlık Bakanlığı ile bir çalışmamız var. İnşallah beslenme ve sağlık açısından çok daha iyi bir noktaya gideceğiz."

Yılmaz, konuşmanın ardından Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında okul müdürlerine beyaz bayrak ve sertifika verdi.

Bakan Yılmaz daha sonra Sivas Valiliği tarafından Sıcak Çermik Kaplıcaları'ndaki bir otelde düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı.

DHA