Bakan Zeybekçi'ye tahsis edilen araç kaza yaptı

ANTALYA'da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye valilik tarafından tahsis edilen aracın da yer aldığı zincirleme trafik kazasında 1 polis memuru hafif yaralandı. Bakan Zeybekçi'nin olay sırasında araçta olmadığı belirlendi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Hal Kavşağı üst geçidinin altında meydana geldi. Kente gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye valilik tarafından tahsis edilen araca eskortluk yapan polis aracı, önündeki otomobile çarptı. Zeybekçi'ye tahsis edilen otomobil ile hemen arkasında korumalarını taşıyan araç ve diğer iki araç da zincirleme kazaya karıştı. Kaza sırasında Bakan Zeybekçi'nin otomobilde olmadığı kaydedildi. Eskort araçta bulunan polis memuru Serdar Pala ise hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, polis memuruna sağlık ekipleri müdahale etti.

DHA