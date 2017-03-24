Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Antalya Haberi: Bakan Zeybekçi'ye tahsis edilen araç kaza yaptı

Bakan Zeybekçi'ye tahsis edilen araç kaza yaptı
20:4824 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Bakan Zeybekçi'ye tahsis edilen araç kaza yaptı
Bakan Zeybekçi'ye tahsis edilen araç kaza yaptı

ANTALYA'da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye valilik tarafından tahsis edilen aracın da yer aldığı zincirleme trafik kazasında 1 polis memuru hafif yaralandı. Bakan Zeybekçi'nin olay sırasında araçta olmadığı belirlendi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Hal Kavşağı üst geçidinin altında meydana geldi. Kente gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye valilik tarafından tahsis edilen araca eskortluk yapan polis aracı, önündeki otomobile çarptı. Zeybekçi'ye tahsis edilen otomobil ile hemen arkasında korumalarını taşıyan araç ve diğer iki araç da zincirleme kazaya karıştı. Kaza sırasında Bakan Zeybekçi'nin otomobilde olmadığı kaydedildi. Eskort araçta bulunan polis memuru Serdar Pala ise hafif yaralandı.
Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, polis memuruna sağlık ekipleri müdahale etti.

DHA

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni
Keşfet

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar