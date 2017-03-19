Batman'da 'Uluslaarası Yarı Maratonu'nu Etiyopyalı kazandı

BATMAN Belediyesi tarafından düzenenlen, 'Uluslaarası Yarı Maratonu'nu Etiyopyalı atlet Geteye Gelaw birinci bitirdi.

Batman'da bu yıl Belediye tarafından ilk kez düzenlenen, 'Uluslarası Yarı Maraton' koşusuna, 8 ülkeden 430 atlet katıldı. Merkeze bağlı Samayolu Köyü'nde başlayan verilen koşu, kent merkezindeki Turgut Özal Bulvarı'nda son buldu. 21 kilometrelik parkurda koşan bazı atletlerin zorlandıkları görülürken, koşuya katılan 65 yaşındaki Kıbrıs savaşı gazisi Hasan Uludağ büyük alkış aldı. Erkek genel koşuda, 21 kilometrelik parkuru 1 saat 6 saniyede bitiren Etiyopya'lı atlet Geteye Gelaw koşuyu birinci bitirirken, ikinci Serkan Kaya, Üçüncü ise, Fetene Alemu Regesa oldu. Kadınlarda ise, Esra Aydemir birinci, Şeyma Yıldız ikinci ve Fadime Çelik ise üçüncü oldu. Koşuda derece yapan atletlere, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkanvekili Ertuğ Sevket Aksoy ve Batman Üniversitesi Rertörü Prof. Dr. Aydın Durmuş tarafından ödüller verildi.

Düzenenlenen koşuda birinci gelen Etiyopyalı atlet Geteye Gelaw, "Batman'a ilk kez geldim. Parkur çok güzeldi ancak, hava şartları nedeniyle biraz üşüdük. Parkurda iniş çıkışlarda zorlandı, yine de birinci olduğum için mutluyum" dedi.

DHA