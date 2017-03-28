Beyaz Saray’da şüpheli paket alarmı (2)

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında şüpheli bir paket tespit edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin bulunduğu Beyaz Saray çevresinde tespit edilen şüpheli paket, alarma yol açtı. Beyaz Saray’a giriş ve çıkışlar durduruldu.

ABD Gizli Servisi, Kuzey Bahçesi’nde bulunan şüpheli paket üzerine Beyaz Saray’a ulaşan tüm yolları trafiğe kapattı.

ABD Gizli Servisi'nin yaptığı yazılı açıklamada, "Gizli Servis, şüpheli paketi inceliyor, güvenlik alanı oluşturuldu ve halk ile basın mensupları güvenlik bir mesafeye çekildi," ifadesinde bulundu.

DHA