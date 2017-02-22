Bingöl'de içerisinde bol miktarda yaşam malzemesi bulunan PKK sığınağı bulundu

BİNGÖL Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda, içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulunan bir sığınağın ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kığı ilçesine bağlı Aşağı İlbey Mahallesi kırsalında 2'nci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birliklerce terör örgütü PKK'ya yönelik 21 Şubat'ta, 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-14' adı ile operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir sığınağın ortaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Sığınak içerisinde, 1130 kg un, 1000 sigara kağıdı, 550 büyük pil, 500 kalem pil, 350 hazır çorba, 260 kg türlü konserve, 260 kg makarna, 180 kg bulgur, 150 kg küp şeker, 150 kg pirinç, 120 kg çay, 110 kg peynir, 100 kg kuru fasulye, 100 kg kırmızı mercimek, 100 paket kuru maya, 100 tükenmez kalem, 80 kg zeytin, 75 kg tuz, 60 kg salça, 54 diş fırçası, 50 kg toz şeker, 50 kg kabak çekirdeği, 40 sabun, 39 kg sıvı yağ, 37 kg tahin, 30 kg kahvaltılık çikolata, 30 çorap, 26 kg pekmez, 20 kg çerez, 20 küçük not defteri, 17 kaşık, 17 şampuan, 15 kg pul biber, 13 kg dut pekmezi, 11 metre çift nakilli kablo, 10 izole bant, 10 koli bandı, 9 testere bıçağı, 8 yemek tabağı ve kaşığı, 6 kg toz deterjan, 5 küçük dolu tüp, 4 kazma, 3 pamuk, 3 kg limon tuz, 3 kürek, 2 ilaç (çeşitli markalarda), 2 tentürdiot, 2 strec naylon, 2 testere, 2 dörtlü ocak, 1,5 metre demir burç, 1 satranç takımı, 1 tencere, 1 büyük dolu tüp, 1 ekmek bıçağı, 1 düdüklü tencere, 1 çaydanlık, 1 eleği, 1 kar elbisesi, 1 pense, 1 makas, 1 kg çivi, 1 tahra,1 radyo,1 leğen çeşitli gıda maddesi, çok sayıda temizlik ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu."

DHA