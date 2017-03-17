Boğazını kesip öldürdükten sonra cesedini demiryoluna attılar

KONYA'nın Akşehir İlçesi'nde yük trenini kullanan makinist tarafından raylar üzerinde, bıçakla boğazı kesilerek öldürülmüş bir ceset bulundu. Cesedin 31 yaşındaki bekar Soner Arlı’ya ait olduğunu belirleyen jandarma, soruşturma başlattı.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Akşehir İlçesi Kozağaç Mahallesi yakınlarındaki demiryolunda meydana geldi. Konya- İzmir seferini yapan yük treninin makinisti, raylar üzerinde bir kişinin yattığını fark etti. Bunun üzerine treni durdurup, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma yaptığı incelemede, yerde kanlar içinde yatan kişinin Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesi'ne bağlı olay yerine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yeşilçiftlik Beldesi'nde oturan Soner Arlı'ya ait olduğunu ve boğazından kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

Vücudunda da yara izleri bulunan Arlı’nın cesedi otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Jandarma, Arlı’yı öldüren kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA