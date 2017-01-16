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Bolu Haberi: Bolu Dağı’nda kar ve sis ulaşımı yavaşlattı

Bolu Dağı’nda kar ve sis ulaşımı yavaşlattı
10:4016 Ocak 2017
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Bolu Dağı’nda kar ve sis ulaşımı yavaşlattı
Bolu Dağı’nda kar ve sis ulaşımı yavaşlattı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM geçişlerinde etkili olan hafif kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı yavaşlattı.
Bolu Dağı'nda sabaha karşı kar yağışı etkili oldu. Yol kenarları, tabelalar ince kar örtüsü ile kaplandı. Kar sabah saatlerinde ise kısa süreli yağdı ve zeminde etkili olmadı. Karayolları ve trafik ekipleri güzergahta önlemlerini artırdı. Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yağışlı hava ile birlikte sis de etkili oldu. Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yoğun sis ulaşımı yavaşlatırken sis lambaları yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı.

DHA

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